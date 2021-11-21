Yeğeni, arkadaşı ve hastaneden peş peşe açıklamalar geldi! SON DAKİKA! Kadir İnanır sağlık durumunda son durum!

Kadir İnanır yaşıyor mu, sağ mı? Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son durum ne? Felç mi kalacak? soruları gündemde yer alıyor. Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlık geçiren usta sanatçı ambulansla Denizli'ye getirildi ve burada Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir önceki gün meydana gelen olayın ardından İnanır'ın yoğun bakıma alındığı iddiaları dolaşmaya başladı. Beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı öğrenilen sanatçının duruma göre ameliyat edilebileceği ifade edildi. Yakın dostu Melcem Cumbul ve İnanır'ın yeğeni de açıklamalarda bulundu.
LEVENT İNANIR: FELÇ RİSKİ YOK!
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Usta sanatçı hakkında ortaya atılan 'felç riski' ve 'yoğun bakım' iddialarının gerçek olmadığını belirten Levent İnanır, "Dayım sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu." dedi.
MELTEM CUMBUL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Meltem Cumbul da sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın durumu hakkında şu paylaşımda bulundu; "Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır."