Masterchef'ten 2 kez üst üste elenen Azize'yi böyle tanımanıza imkan yok! Sen neymişsin be Azize! Eşi ve çocukları...
Masterchef 2021'den bir Azize Polat geldi geçti... Herhangi bir mutfak tecrübesi olmadan harikalar yaratan Azize Polat'ın Masterchef'e vedası sosyal medyaya damgasını burdu. 35 yaşındaki yarışmacı gösterdiği gelişimle hem jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun hem de seyircinin takdirini kazandı. Zaman zaman sivri sözleriyle de dikkatleri üzerine çeken Azize Polat'ın Masterchef macerası, gözyaşları içinde son buldu. Masterchef Azize kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını arıyor. Azize Polat hakkında araştırma yapanlar Instagram hallerini görünce şaştı kaldı. Azize Polat sosyal medyada adeta bambaşka biri gibi. İşte Masterchef Azize eşi, çocuğu ve hakkında merak edilen tüm detaylar...
MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları sonunda çıkarılan 6 eleme adayı arasından bir isim yarışmaya veda etti. Potadaki 6 isim, mantarlarla yaratıcı tabak çıkardı. Son turda ise Mehmet Şef'in imza tabağı elenen ismi belirledi.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Masterchef'te kırmızı takım haftayı galibiyetle bitirerek 2-1 kazanmıştı. Eleme adayları ise; Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan olmuştu. Yarışmacılar bu akşam ilk olarak ara ürünü mantar olan tabaklarını çıkardılar. Tahsin, Sergen ile Hasan yaratıcı tabaklarından dolayı potadan son anda kurtuldu.
MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
Azize, Pelin ve Safanur ise Mehmet Şef'in imza tabağı olan Creme Fontana ile yarışmada kalmak için performans sergiledi. Pelin tabağı en başarılı yapan isim olarak potadan çıktı ve Azize ile Safanur arasından bir isim MasterChef hayallerine veda etti. Haftanın yarışmadan ayrılan ismi Azize oldu.