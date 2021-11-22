Masterchef’ten 2 kez üst üste elenen Azize’yi böyle tanımanıza imkan yok! Sen neymişsin be Azize! Eşi ve çocukları...

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Azize, Pelin ve Safanur ise Mehmet Şef'in imza tabağı olan Creme Fontana ile yarışmada kalmak için performans sergiledi. Pelin tabağı en başarılı yapan isim olarak potadan çıktı ve Azize ile Safanur arasından bir isim MasterChef hayallerine veda etti. Haftanın yarışmadan ayrılan ismi Azize oldu.