Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin seyircileri nelerin beklediğini anlattı: “Sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor”

Atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merak ediliyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Destan' dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Son tanıtımı ile 50 farklı ülkede sosyal medya trendlerine giren 'Destan' dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin'in tüm dünyaya yayılan hayranları diziyi büyük bir heyecanla bekliyor. Bugüne kadar yayınlanan iki tanıtımı ile yoğun ilgi görerek yüz binlerce yorum ve beğeni alan 'Destan'ın yıldızı Ebru Şahin, "Akkız" karakterine nasıl hazırlandığını ve dizide seyircileri nelerin beklediğini anlattı.