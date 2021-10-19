Destan dizisindeki dişi kurt Ebru Şahin'in o kareleri yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Ebru Polat'ın klibinde oynamış...
Destan dizisindeki dişi kurt Ebru Şahin'in o kareleri yıllar sonra ortaya çıktı! Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan genç yetenek oyunculuğu kadar güzelliği ve özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sevgilisi Cedi Osman ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ebru Şahin, Atv'nin yeni dizisi Destan'da canlandıracağı karakterle şimdiden hayranlarından tam puan aldı. Başarılı oyuncu bilindiği üzere yine Atv dizisi olan Hercai'de Reyyan karakteri ile kariyerinde büyük çıkış yakalamıştı. Doğal güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren Ebru Şahin'in, yıllar önce Ebru Polat'ın klibinde oynadığı halleri sosyal medya gündeminde. Şahin'i görenler, 'Hep naif ve güzelmiş' yorumunda bulunuyor.
19.10.2021 15:14
- Son Güncelleme: 19.10.2021 15:42
Destan dizisindeki dişi kurt Ebru Şahin'in o kareleri yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Ebru Polat'ın klibinde oynamış...
on dönemde ekranların en sevilen kadın oyuncularından biri olan Ebru Şahin, yeni dizisi Destan'la ekrana gelmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu ATV'de yayınlanacak dizisinde çok farklı bir halde izleyicilerin karşısına çıkacak ve hayranlarının ağızlarını açıkta bırakacak.
Kariyerinin ilk yıllarında Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' şarkısının klibinde oynayan Ebru Şahin hayranlarını şaşırttı. Kısa sürede gündem olan klipte Şahin'in gelinlikli ve hali dikkat çekti. İşte başta Ebru Şahin'in o kareleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...