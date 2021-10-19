Destan dizisindeki dişi kurt Ebru Şahin’in o kareleri yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Ebru Polat’ın klibinde oynamış...

on dönemde ekranların en sevilen kadın oyuncularından biri olan Ebru Şahin, yeni dizisi Destan'la ekrana gelmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu ATV'de yayınlanacak dizisinde çok farklı bir halde izleyicilerin karşısına çıkacak ve hayranlarının ağızlarını açıkta bırakacak.