Zaman atlaması yaşayacak TRT1 dizisine transfer oluyor! Hercai'deki rolüyle yüreklere korku salmıştı!

2019-2020 yılları arasında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai dizisi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırmıştı. Dizi pek çok fenomen isim yarattı. Bu isimlerden birisi de şüphesiz ki Cihan Şadoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serdar Özer'di. Hercai'nin final yapmasının ardından herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu TRT1 ekranlarında 2. sezonuyla yer alan Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle adından söz ettirecek. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan gibi bomba isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi birkaç bölüm sonra zaman atlaması yaşayarak 1967 yılını anlatacak.

YENİ TRANSFERİ DUYURDU

atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai dizisi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırmıştı. Dizi pek çok fenomen isim yarattı.