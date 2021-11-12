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    • Magazin
    • 13.11.2021 13:06
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    • 13.11.2021 13:06
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    Hiç kimse böyle hasımlık görmedi! Teşkilat'ta kılıçlar çekildi başlar kopacak! Artık ne sen Memati'sin ne de o Kara!

    Teşkilat'tan şölen havası yaşatacak hamle geldi. Kurtlar Vadisi'nin efsaneleri meydana böyle indi tüm hasımları yaka silkti. Memati rolüyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun ile Kara karakteriyle adından söz ettiren Hakan Boyav yıllar sonra yine bir projede karşılaştı. Ancak bu kez dost olarak değil. İkili ilk defa iki düşman karakteri canlandırıyor. Teşkilat'ın pazar akşamı yayınlanan son bölümünde Yıldırım'ın arabayla gelip Tövbekar'a racon kestiği sahnelerde heyecan doruklara çıktı. Dizinin sıkı takipçileri ve yeni izlemeye başlayan seyircilerin aklına Kurtlar Vadisi'nde ikilinin efsane replikleri geliyor.

    Teşkilat’ta kılıçlar çekildi! Savaş başlıyor

    Kurtlar Vadisi'nde Memati ve Kara karakteriyle büyük bir enerji yakalayan, ardından da Payitaht Abdülhamid dizinde boy gösteren Hakan Boyav ve Gürkan Uygun ikilisi yıllar sonra Teşkilat'ta buluştu. Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin Hakan Boyav'ın canlandırdığı Tövbekar'ına racon kestiği sahne Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya platformlarında "Sanki yıllar sonra Kurtlar Vadisi izliyoruz" yorumları sıkça yapılır oldu. TRT1'in çok izlenen dizisinin yeni sezon öncesi Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Hakan Boyav gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etmesi heyecan yaratırken yeni bölümde yaşanacak olaylar heyecanla bekleniyor.

    MEMATİ-KARA/YILDIRIM-TÖVBEKAR

    Hakan Boyav ve Gürkan Uygun ikilisi yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya geldi. Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin Hakan Boyav'ın canlandırdığı Tövbekar'ına racon kestiği sahne Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı.

    Bu sahnenin hemen ardından sosyal medya platformlarında "Sanki yıllar sonra Kurtlar Vadisi izliyoruz" yorumları sıkça yapılır oldu.

    TRT1'in çok izlenen dizisinin yeni sezon öncesi Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Hakan Boyav gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etmesi heyecan yaratırken gözler yeni bölümlere çevrildi.

        KISA SÜREDE EFSANE OLMUŞTU

        Kurtlar Vadisi Pusu'ya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav ölümüne kadar seyircilerin efsane olarak andığı isimlerden birisi olmuştu.

        Geçen sezon Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle adından sıkça söz ettiren Hakan Boyav'ın yeni dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

        HAKAN BOYAV KİMDİR?

        Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1974 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

            1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır. Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.
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            Haberler Magazin Hiç kimse böyle hasımlık görmedi! Teşkilat'ta kılıçlar çekildi başlar kopacak! Artık ne sen Memati'sin ne de o Kara!
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