'Aylık gelirim bin lira' diyen şarkıcı Berkay 'lüks harcamalar' iddiasına bakın ne dedi! Lüks araçlar, milyonluk hediyeler ve tatiller...

Berkay Şahin lüks harcamalar yaptığı iddiası hakkında bakın ne dedi! Lüks otomobiller, pahalı saatler, milyonluk hediyeler ve tatiller denince akla gelen ünlü isimlerden olan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte doktor kontrolü çıkışı Nişantaşı City's valeden otomobilini alırken kameralara yansıdı. Şarkıcı, Türkiye'nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu açıklayıp şöyle konuştu...
"Harbiye'de konser verdim bu yaz. Harbiye sahnesi Türkiye'deki en önemli sahnelerden bir tanesi, hatta en önemlisi, orada olmak orayı doldurmak zordur... Bizim bilet satışlarımız aşikar herkes biliyor. Başkası ne yapıyor, bilmiyorum... Bizdeki rakamlar gerçek ötesi, hatta biz satış rakamlarını paylaşıyoruz."
Milliyet'in haberine göre; Şahin, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurt dışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine ise çok çalıştığını ifade etti.