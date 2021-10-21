Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.10.2021 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2021 10:55
    ABONE OL

    'Aylık gelirim bin lira' diyen şarkıcı Berkay 'lüks harcamalar' iddiasına bakın ne dedi! Lüks araçlar, milyonluk hediyeler ve tatiller...

    Berkay Şahin lüks harcamalar yaptığı iddiası hakkında bakın ne dedi! Lüks otomobiller, pahalı saatler, milyonluk hediyeler ve tatiller denince akla gelen ünlü isimlerden olan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan Şahin, lüks harcamalar yaptığı iddiası ile ilgili konuştu. Şahin daha önce 'yokluk' yıllarına ait açıklamaları ile çok konuşulmuştu.

    ’Aylık gelirim bin lira’ diyen Berkay’dan lüks harcama açıklaması!

    Berkay Şahin lüks harcamalar yaptığı iddiası hakkında bakın ne dedi! Lüks otomobiller, pahalı saatler, milyonluk hediyeler ve tatiller denince akla gelen ünlü isimlerden olan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte doktor kontrolü çıkışı Nişantaşı City's valeden otomobilini alırken kameralara yansıdı. Şarkıcı, Türkiye'nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu açıklayıp şöyle konuştu...

    "Harbiye'de konser verdim bu yaz. Harbiye sahnesi Türkiye'deki en önemli sahnelerden bir tanesi, hatta en önemlisi, orada olmak orayı doldurmak zordur... Bizim bilet satışlarımız aşikar herkes biliyor. Başkası ne yapıyor, bilmiyorum... Bizdeki rakamlar gerçek ötesi, hatta biz satış rakamlarını paylaşıyoruz."

    Milliyet'in haberine göre; Şahin, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurt dışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine ise çok çalıştığını ifade etti.

        "Yılda iki kere çıkılan tatil gayet normal, bunu herkes yapıyor diye düşünüyorum. Yazdan önce tatil yaptık. Geçen onu hesapladık, bu yaz toplamda eşim ve çocuklarımla üç ayda 43 gün ayrı kalmışım... Dolayısıyla onlarla tatile çıkmak, onlarla vakit geçirmek benim için çok normal, çok çalıştığım için. Çok harcamıyorum, sadece çok harcadığım söyleniyor" şeklinde konuştu.

        Lüks arabaları ve yaşantısı ile dikkat çeken şarkıcı Berkay Şahin açıklamalarıyla dikkat çekti. 'Aylık bin lira gelirim var' diyen şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, sık sık pahalı harcamaları ile gündeme geliyor. Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, değiştirip yenilediği villası, kızı Arya için tanesi 2.3 milyon TL'den aldığı iki ofis, eşine hediye ettiği 2 milyon TL'lik saat, 180 bin TL'lik motosiklet, 192 bin TL'lik Maldivler tatili, 7 bin 500 TL'lik terlikler gibi pahalı alışverişleriyle gündeme gelen Berkay, hakkında çıkan haberlerden utandığını söyledi.

        "ESKİDEN FAKİRDİM"

        5 yıl önce manken Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girip iki çocuk sahibi olan Berkay, katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu. Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar ve pahalı arabalarla gündeme gelen Berkay, hakkında çıkan haberlerden utandığını söyledi.

            "HAYALİM VOSVOS ALMAKTI"

            38 yaşındaki popçu, "Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş bin TL'lik ev kirasını veremezdik.

            "BÜTÜN PİZZA ALAMAZDIM"

            Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık. Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum." dedi.

            "YALNIZLIKTAN KORKARIM"

            Yalnızlıktan korktuğunu söyleyen Berkay, "55 yaşına geldiğinde dostların, sohbet edeceğin kardeşin, arkadan koşup boynuna sarılacak üç-beş evlat seni seven bir karın yoksa, bir evde tek başınaysan, çok ürkütücü. Bu yüzden gerçek dostlar biriktiriyorum" ifadelerini kullandı.

                500 TL'LİK PİZZA YEMİŞTİ

                Berkay, bu yaz Bodrum'da tatil yapmıştı. Tatil için kesenin ağzını açan ünlü şarkıcı, 500 TL'lik pizza yemiş ve bin TL'lik şezlongda güneşlenmişti.

                Porsche marka otomobilini 2 milyon TL'ye alan, Bentley otomobilene 2.2 milyon TL ödeyen Berkay, 2018'de üç tekerlekli motosiklete 180 bin TL ödemişti.

                Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...
                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
                Haberler Magazin 'Aylık gelirim bin lira' diyen şarkıcı Berkay 'lüks harcamalar' iddiasına bakın ne dedi! Lüks araçlar, milyonluk hediyeler ve tatiller...
                    SON DAKİKA