Ünlü gurme Vedat Milor hakkında bomba iddia: Son kitabı 'Hesap Lütfen' çalıntı mı?

Ünlü gurme Vedat Milor'un son kitabı Hesap Lütfen'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda büyük bir kampanyayla son kitabını tanıtan Milor'un içerik ve ismi başka bir kitaptan çaldığı iddia edildi.
BAŞKA BİR KİTAPTAN ÇALINTI MI?
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısı, "Yıllardır yeme-içme sektörü içerisinde yurt içinde ve yurt dışında tadımlar gerçekleştir, işin ehli kabul edilip her davete çağrıl, TV'de programlar yap, gazetelerde yazılar yaz, sonra kalk, çıkaracağın kitabın ismini başka bir kitaptan arakla..." ifadelerini kullandı.
İşte Karahan'ın bugünkü yazısı;
Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaş grubumla bir araya geldim. Yeme-içme üzerine sohbet içerisindeyken bir anda mevzu derin bir polemiğin içine sürüklendi. Şaşırdım desem yalan olur çünkü polemiğin başrolündeki isimle ilgili daha önce de çokça spekülasyon duymuştum. Şöyle ki...
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