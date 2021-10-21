Ünlü gurme Vedat Milor hakkında bomba iddia: Son kitabı 'Hesap Lütfen' çalıntı mı?

Bu iki kız kardeş, 2019 yılında 'Hesap Lütfen' isminde bir kitap çıkarttı. Kitapta, restoranların ortaya nasıl çıktığından dışarıda yemek yemenin zaman içinde farklılaşan işlevine, ülkemizin yemek kültürünün kendine has özelliklerinden değişen yeme alışkanlıklarımıza kadar uzanan bir perspektifte; dışarıda yemek yemenin 100 yıllık hikâyesi anlatılıyor.



Arkadaşlarım kitabı okumuş ve oldukça beğenmişler, en kısa zamanda ben de kitabı okuyacağım. Bu iki kız kardeş kitabı çıkardıktan sonra birçok kişiye imzalayıp gönderdikleri gibi gastronomi uzmanı Vedat Milor'a da göndermişler.