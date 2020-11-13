Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...
Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündeme gelmiş, aylık gelirinin bin lira olduğunu belirtmesi ile günlerce konuşulmuştu. "Aylık gelirim bin lira" diyen Berkay Şahin'in eşine ve kendisine aldığı lüks otomobillerle gösterişe devam etmesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, Şahin ailesinin garajına yeni bir araç daha eklendi. Aylık bin lira geliri olan Berkay'ın yeni arabasının değeri 2 milyon TL!
13.11.2020 09:54
- Son Güncelleme: 13.11.2020 10:04
Son zamanlarda lüks arabaları ile dikkat çeken Berkay, yeni oyuncağı için yine kesenin ağzını açtı. Şarkıcı, kızı Arya ile birlikte önceki gün Gayrettepe'deki bir galeriden sipariş ettiği son model spor arabasını kavuştu. İşte 'aylık bin lira gelirim var' diyen Berkay'ın 2 milyon TL'lik oyuncağı ve ünlülerin arabaları...
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