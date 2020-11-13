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Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...

Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündeme gelmiş, aylık gelirinin bin lira olduğunu belirtmesi ile günlerce konuşulmuştu. "Aylık gelirim bin lira" diyen Berkay Şahin'in eşine ve kendisine aldığı lüks otomobillerle gösterişe devam etmesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, Şahin ailesinin garajına yeni bir araç daha eklendi. Aylık bin lira geliri olan Berkay'ın yeni arabasının değeri 2 milyon TL!

13.11.2020 09:54 - Son Güncelleme: 13.11.2020 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





