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Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...

Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündeme gelmiş, aylık gelirinin bin lira olduğunu belirtmesi ile günlerce konuşulmuştu. "Aylık gelirim bin lira" diyen Berkay Şahin'in eşine ve kendisine aldığı lüks otomobillerle gösterişe devam etmesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, Şahin ailesinin garajına yeni bir araç daha eklendi. Aylık bin lira geliri olan Berkay'ın yeni arabasının değeri 2 milyon TL!

13.11.2020 09:54 - Son Güncelleme: 13.11.2020 10:04
Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...

Geçtiğimiz hafta Akatlar'da objektiflere yansıyan Berkay, emlakçı ile semtin sokaklarındaki kiralık villaları dolaşmıştı. Şahin, habercilerin, "Yine evinizi mi değiştireceksiniz?" sorusuna, "Hayır, şirket kuruyorum. Onun için güzel bir yer arıyorum" cevabını vermişti.

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Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...

Son zamanlarda lüks arabaları ile dikkat çeken Berkay, yeni oyuncağı için yine kesenin ağzını açtı. Şarkıcı, kızı Arya ile birlikte önceki gün Gayrettepe'deki bir galeriden sipariş ettiği son model spor arabasını kavuştu. İşte 'aylık bin lira gelirim var' diyen Berkay'ın 2 milyon TL'lik oyuncağı ve ünlülerin arabaları...

Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...

OĞULCAN ENGİN

Otomobil tutkusuyla bilinen Oğulcan Engin, Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin elektrikli ilk otomobili olan Porsche Taycan'ın Turbo S modelini satın aldı.

Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...

Sınırlı sayıda Türkiye'ye getirilen otomobillerden birini alan Engin, yeni aracı için yaklaşık 250 bin euro (2.5 milyon TL) ödedi.

Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...

DANLA BİLİC

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni yeni aracıyla görüntülendiği sırada muhabirlere, "Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım" şeklinde konuştu.

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