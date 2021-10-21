Teşkilat dizisine yepyeni bomba transfer! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Teşkilat'a geldi! Züleyha'nın...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncu kadrosunu yenileyip duruyor. Diziden sık sık oyuncu eksiliyor. Yeni gelen oyuncuların da dizideki kalma süresi kısalında izleyiciler tepki gösteriyor. Ancak bu kez diziden ayrılan bir oyuncu izleyicileri mutlu etti. Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncusu Teşkilat'a transfer oldu. Beğeni izlenilen Teşkilat dizisi başarılı oyuncuyu kadrosuna aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Veli'si Mustafa Açılan Teşkilat'ın yeni bölümlerinde izleyici karşısında olacak. İşte detaylar...