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    • Magazin
    • 21.10.2021 11:17
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    • 21.10.2021 11:23
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    Teşkilat dizisine yepyeni bomba transfer! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Teşkilat'a geldi! Züleyha'nın...

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosunda yer alan bir isim Teşkilat dizisine transfer oldu. TRT1'in reyting rekortmeni dizisine yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Yeni sezona jet hızıyla giriş yapan Teşkilat reytingleri alt üst etmeyi sürdürüyor. Özellikle son transferi çok konuşuldu. Bir Zamanlar Çukurova'dan çıkan çıkana! Diziye vedalar damga vurdu. Başrol oyuncuları son zamanlarda sürekli değişen diziden ayrılan bir oyuncu Teşkilat'a geçti. Dizinin Züleyha'sı kendine bir türlü partner bulamadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'dan Teşkilat'a geçen o isim...

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Teşkilat’a bomba transfer!

    Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncu kadrosunu yenileyip duruyor. Diziden sık sık oyuncu eksiliyor. Yeni gelen oyuncuların da dizideki kalma süresi kısalında izleyiciler tepki gösteriyor. Ancak bu kez diziden ayrılan bir oyuncu izleyicileri mutlu etti. Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncusu Teşkilat'a transfer oldu. Beğeni izlenilen Teşkilat dizisi başarılı oyuncuyu kadrosuna aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Veli'si Mustafa Açılan Teşkilat'ın yeni bölümlerinde izleyici karşısında olacak. İşte detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN TEŞKİLAT'A ÇOK KONUŞULACAK TRANSFER!

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Veli karakterini canlandıran Mustafa Açılan yeni sezonda Teşkilat dizisi kadrosunda yer alıyor. Ünlü oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha'nın üvey abisi rolüyle karşımıza çıkmıştı.

    34 yaşındaki oyuncu Teşkilat dizisinde Çetin karakterine hayat veriyor.

    MUSTAFA AÇILAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Mustafa Açılan 22 Şubat 1987'de İstanbul dünyaya geldi. 4 yıllık üniversite mezunudur.

    2016'da profesyonel anlamda oyunculuğa adımını attı. İlk kez 'Kanıt: Ateş' dizisinde Ozan karakterine hayat veren oyuncu, buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra 2018'de ilk kez sinema filminde rol aldı. En son ATV ekranlarında yayınlanan 'Akıncı' dizisinde rol aldı.

    Şimdi ise TRT1'in çok izlenen dizisi Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.

    Rol aldığı film ve diziler şunlar:

    2016 - Kanıt: Ateş (Dizi)

    2018 - Hürkuş: Göklerde Kahraman (Film)

    2018 - Bir Zamanlar Çukurova ( Dizi)

    2019 - Babamın Günahları (Dizi)

    2019-2020 - Çocuk (Dizi)

    2020 - Maria ile Mustafa (Dizi)

    2021 - Akıncı (Dizi)

    2021 - Teşkilat (Dizi)

        TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü izleyici karşısına geçiyor.

        TEŞKİLAT OYUNCU VE KARAKTERLERİ!

        Çağlar Ertuğrul – Serdar

        Deniz Baysal Yurtcu – Zehra

        Mesut Akusta – Mete

        Ezgi Eyüboğlu – Ceren

        Tuncer Salman – Hakkı

        Ezgi Şenler – Pınar

        Nihat Altınkaya – Hulki

        Serdar Yeğin – Uzay

        Ahmet Uğur Say – Gürcan

        Yavuz Bingöl – Adil

        Gürkan Uygun –Yıldırım

        Hakan Boyav – Tövbekar

        Turgut Tunçalp – Halit
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        Haberler Magazin Teşkilat dizisine yepyeni bomba transfer! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Teşkilat'a geldi! Züleyha'nın...
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