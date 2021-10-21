Teşkilat dizisine yepyeni bomba transfer! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Teşkilat'a geldi! Züleyha'nın...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncu kadrosunu yenileyip duruyor. Diziden sık sık oyuncu eksiliyor. Yeni gelen oyuncuların da dizideki kalma süresi kısalında izleyiciler tepki gösteriyor. Ancak bu kez diziden ayrılan bir oyuncu izleyicileri mutlu etti. Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncusu Teşkilat'a transfer oldu. Beğeni izlenilen Teşkilat dizisi başarılı oyuncuyu kadrosuna aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Veli'si Mustafa Açılan Teşkilat'ın yeni bölümlerinde izleyici karşısında olacak. İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN TEŞKİLAT'A ÇOK KONUŞULACAK TRANSFER!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Veli karakterini canlandıran Mustafa Açılan yeni sezonda Teşkilat dizisi kadrosunda yer alıyor. Ünlü oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha'nın üvey abisi rolüyle karşımıza çıkmıştı.
34 yaşındaki oyuncu Teşkilat dizisinde Çetin karakterine hayat veriyor.
MUSTAFA AÇILAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mustafa Açılan 22 Şubat 1987'de İstanbul dünyaya geldi. 4 yıllık üniversite mezunudur.
2016'da profesyonel anlamda oyunculuğa adımını attı. İlk kez 'Kanıt: Ateş' dizisinde Ozan karakterine hayat veren oyuncu, buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra 2018'de ilk kez sinema filminde rol aldı. En son ATV ekranlarında yayınlanan 'Akıncı' dizisinde rol aldı.
Şimdi ise TRT1'in çok izlenen dizisi Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.
Rol aldığı film ve diziler şunlar:
2016 - Kanıt: Ateş (Dizi)
2018 - Hürkuş: Göklerde Kahraman (Film)
2018 - Bir Zamanlar Çukurova ( Dizi)
2019 - Babamın Günahları (Dizi)
2019-2020 - Çocuk (Dizi)
2020 - Maria ile Mustafa (Dizi)
2021 - Akıncı (Dizi)
2021 - Teşkilat (Dizi)