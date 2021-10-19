Defne Samyeli'ye mahkemeden kötü haber, kaybetti! Mustafa Sandal'ın kitabında Defne Samyeli hakkında ne yazıyor?

"25 SENEDE 4 KEZ GÖRDÜM"

Peki ne demiş Samyeli? Paylaşalım: "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istemediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam."