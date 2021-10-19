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    • 19.10.2021 13:54
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    • 19.10.2021 14:30
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    Defne Samyeli'ye mahkemeden kötü haber, kaybetti! Mustafa Sandal'ın kitabında Defne Samyeli hakkında ne yazıyor?

    Defne Samyeli'ye mahkemeden kötü haber, kaybetti! Mustafa Sandal'ın kitabında Defne Samyeli hakkında ne yazdığı merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabında, bir dönem Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmış, ünlü sunucu kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle açtığı 1 liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme kararını verdi. İşte Mustafa Sandal'ın kitabında yazdığı Defne Samyeli detayı hakkında açılan davada mahkemeden çıkan karar!

    Defne davayı kaybetti! Mustafa Sandal’ın kitabında ne yazıyor?

    Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabında kendisi hakkında yazdıkları nedeniyle "basın yoluyla hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikâyetçi olmuştu. Mustafa Sandal hakkında hazırlanan iddianamede savcılık üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen yargılamada söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Mustafa Sandal'ın beraatına kararı verilmişti.

    1 LİRALIK TAZMİNAT!

    Defne Samyeli Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak tazminat davası açtı. Mahkemeye sunduğu dilekçede, "Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz" dedi.

    "REKLAM İÇİN KULLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

    Mustafa Sandal avukatı Elif Özpağda aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde 1 liralık tazminat davasına karşı olarak, ''Mustafa Sandal müzik alanında söz yazarı, besteci ve yorumcudur. Albümleri toplamda 14 milyonun üzerinde satış yapmıştır. Mesleğinde başarılı bir sanatçıdır bu nedenle kitabının reklamı için Defne Samyeli'yi kullanması söz konusu değildir. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur'' diyerek davanın reddini talep etti.

        SAMYELİ KAYBETTİ!

        Defne Samyeli'nin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mustafa Sandal'ın avukatı Elif Özpağda ile Samyeli'nin avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Mustafa Sandal'ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Defne Samyeli'nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.

        Şarkıcı Mustafa Sandal, kendi hayatını konu aldığı Beni Ağlatma adlı kitabında Defne Samyeli hakkında yazdıklarıyla gündem oldu! Çocukluğumuzun Musti'sinin kendi hayatını kaleme aldığı kitap basına 'aşk iddiaları'yla gündeme geldi. Sandal, verdiği bir röportajda kitapta yer alan aşk hayatı hakkında konuşunca ortalık bir anda karıştı. Çünkü röportajda adı geçen ünlülerden Defne Samyeli oldukça sert bir açıklama yaptı.

        İlişkilerini gizleme isteği yüzünden Defne Samyeli tarafından terk edildiği ortaya çıkan Sandal, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı" itirafıyla da olay oldu.

            "KİTAP İÇİN ONLARDAN İZİN ALMADIM"

            Yine röportajda hayatına giren kadınlardan kitap için izin almadığını söyleyen Sandal, "Onlardan izin almadım. Çünkü onları onore ederek anıyorum. İlişkilerimin hayatımdaki kıymetinin farkındayım" gibi bir cevap vermişti.

            NEDEN SİNİRLENDİ?

            İyi de Defne Samyeli neden sinirlendi? Mustafa Sandal, kitapta kendisinden izin almadan bahsettiği için mi? Samyeli'nin söylediklerine bakarsak durum biraz farklı gibi.

            "25 SENEDE 4 KEZ GÖRDÜM"

            Peki ne demiş Samyeli? Paylaşalım: "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istemediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam."

                SEVGİLİLİK İDDİASI YALAN!

                Defne Samyeli'nin açıklamasına bakıldığında ortada bir sevgililik durumunun bile olmadığı sonucu çıkıyor. "İlişkiyi gizli yaşamak istemediğim için terk ettiğim doğru/yanlış" gibi şeylerden ziyade "4 kez görüştüğüm bir sanatçı arkadaşım" diyor Samyeli.

                "İLİŞKİ YAŞADIĞIMIZ YAZMIYOR"

                Mustafa Sandal ise son yaptığı açıklamada "Defne Hanım doğru söylüyor olabilir. Onun net ve kararlı duruşundan ötürü zaten bir ilişki yaşayamadığımız yazıyor, yaşadığımız değil" diyor.
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                Haberler Magazin Defne Samyeli'ye mahkemeden kötü haber, kaybetti! Mustafa Sandal'ın kitabında Defne Samyeli hakkında ne yazıyor?
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