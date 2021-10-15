Defne Samyeli tam bir trafik canavarı çıktı! Daha önce bir gazetecinin ayağını ezmişti şimdi de alkollü direksiyon başına geçti...

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süresi biter bitmez sahnelere geri döndü. Konserlerine tam gaz devam eden ve her giydiği sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, alkollü araç kullanırken yakalandı.
EHLİYETİ ALINDI
Çalıştığı mekandan çıkıp evine giderken trafik kontrolüne takılan Samyeli, alkollü çıktı. Para cezası alan ünlü şarkıcının ehliyetine de el konuştu.
KAMERAMAN EZMİŞTİ
Şubat 2021'de Nişantaşı'nda bulunan bir mekânda sahneye çıkan ve sahneden iner inmez soluğu hastanede alan Samyeli, bir kameramanın ayağını ezmişti.