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    • Magazin
    • 15.10.2021 10:43
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    • 15.10.2021 11:04
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    Defne Samyeli tam bir trafik canavarı çıktı! Daha önce bir gazetecinin ayağını ezmişti şimdi de alkollü direksiyon başına geçti...

    Defne Samyeli tam bir trafik canavarı çıktı! Daha önce bir gazetecinin ayağını ezmişti şimdi de alkollü direksiyon başına geçti, ehliyeti de haliyle kaptırdı. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süresi biter bitmez sahnelere geri dönüş yaptı. Sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Samyeli, alkollü araç kullanırken yakalandı.

    Defne Samyeli tam bir trafik canavarı çıktı!

    Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süresi biter bitmez sahnelere geri döndü. Konserlerine tam gaz devam eden ve her giydiği sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, alkollü araç kullanırken yakalandı.

    EHLİYETİ ALINDI

    Çalıştığı mekandan çıkıp evine giderken trafik kontrolüne takılan Samyeli, alkollü çıktı. Para cezası alan ünlü şarkıcının ehliyetine de el konuştu.

    KAMERAMAN EZMİŞTİ

    Şubat 2021'de Nişantaşı'nda bulunan bir mekânda sahneye çıkan ve sahneden iner inmez soluğu hastanede alan Samyeli, bir kameramanın ayağını ezmişti.

        Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, "Boğazımda ufak bir sorun vardı" dedi. Kardeşi Sühan Samyeli ve mekân yetkilisi ile araçta olan Samyeli sorulardan kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşandı.

        Ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı.

        Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın ise doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.
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        Haberler Magazin Defne Samyeli tam bir trafik canavarı çıktı! Daha önce bir gazetecinin ayağını ezmişti şimdi de alkollü direksiyon başına geçti...
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