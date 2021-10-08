Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu reşit olur olmaz iyice soyundu! Artık sınırı yok yaşından büyük göstermekte ısrarcı olan Derin...

Defne Samyeli'nin sonunda 18 olan kızı Derin Talu reşit olur olmaz iyice soyundu! Ayna karşısında bikinisi çekti pozunu paylaştı... Defne Samyeli ile Eren Talu'nun geçtiğimiz ay 18'inci yaşına giren kızları Derin Talu, şu sıralar Antalya'da tatil yapıyor. Yaptığı paylaşımlarda yaşından çok çok büyük göstermesiyle bilinen, tüm eleştirilere kulak asmayan Derin Talu bu kez de ayna karşısında bikinili pozunu paylaşarak sosyal medyayı yerinden oynattı. İşte Derin'in Talu'nun olay olan o pozu.