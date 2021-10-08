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    • Magazin
    • 09.10.2021 08:50
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    • 09.10.2021 08:52
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    Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu reşit olur olmaz iyice soyundu! Artık sınırı yok yaşından büyük göstermekte ısrarcı olan Derin...

    Şu sıralar Defne Samyeli ve kızları Derin ile Deren, magazin gündeminin ilk sıralarında kendilerine yer buluyorlar. Defne Samyeli'nin kendisini önce sahnelere sonra da dizilere atmasının ardından büyük kızı Deren oyuncu olmuştu. Diğer bir yandan da küçük kızı Derin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Akıllara 'Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki' kızı olarak kazınan Derin Talu, yaşında büyük göründüğü pozlarıyla sık sık konuşuluyordu. Derin Talu, bu kez de 18 olur olmaz ayna karşısında bikinili pozunu verdi.

    Ayna karşısında bikinisini çekti pozunu paylaştı

    Defne Samyeli'nin sonunda 18 olan kızı Derin Talu reşit olur olmaz iyice soyundu! Ayna karşısında bikinisi çekti pozunu paylaştı... Defne Samyeli ile Eren Talu'nun geçtiğimiz ay 18'inci yaşına giren kızları Derin Talu, şu sıralar Antalya'da tatil yapıyor. Yaptığı paylaşımlarda yaşından çok çok büyük göstermesiyle bilinen, tüm eleştirilere kulak asmayan Derin Talu bu kez de ayna karşısında bikinili pozunu paylaşarak sosyal medyayı yerinden oynattı. İşte Derin'in Talu'nun olay olan o pozu.

    Defne Samyeli ile Eren Talu'nun geçtiğimiz ay 18'inci yaşına giren kızları Derin Talu, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşıyla Bebek'te bulunan bir mekân çıkışı görüntülenen Derin Talu, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlamak istemedi ve aracına doğru yöneldi.

        Derin Talu çıkışta soruları yanıtlamasa da erkek arkadaşı gazetecilere hakaret içeren cümleler sarf etti.

        Bu durum karşısında Derin Talu sessizliğini koruyarak araca bindi.

        Yaşanan bu skandal gecenin ardından Derin Talu, soluğu Antalya'da aldı.

            Gün boyu kumsalda güneşlenen Derin Talu, daha sonra ayna karşısında bikinisiyle poz verdi.

            İşte Derin Talu'nun formda vücuduyla kamera karşısına geçtiği o anlar…
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            Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu reşit olur olmaz iyice soyundu! Artık sınırı yok yaşından büyük göstermekte ısrarcı olan Derin...
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