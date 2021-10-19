7. sezonu heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla kasırga gibi esecek. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte bilgiler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

İşte yaşananlar;