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    • Magazin
    • 19.10.2021 14:13
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    • 19.10.2021 14:13
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için geri sayım başladı. Sezon finalinde Alparslan firar etmiş, Hızır, Tufan ve İdris Reis tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni sezonu beklemeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

    7. sezonu heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla kasırga gibi esecek. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte bilgiler...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte yaşananlar;

    SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

    "Hedefe kendimi koyacağım!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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