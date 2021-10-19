7. sezonu heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla kasırga gibi esecek. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte bilgiler...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.
İşte yaşananlar;
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
"Hedefe kendimi koyacağım!"
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.