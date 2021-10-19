Leyla ile Mecnun'un yıldızları gırtlak gırtlağa 'ben bu adamla oynamam' Acun Ilıcalı devreye girdi! TV 8'de Leyla ile Mecnun şoku

Leyla ile Mecnun seti birbirine girmiş kanlı bıçaklı oldular yüz yüze bakmıyorlar 'bu adamla sete çıkmam!' Acun Ilıcalı devrede... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de sevenleriyle buluşan fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un yeni sezonu büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk sezonu severek izlenen dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin başladığı da biliniyor.

Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal'ı canlandıran Cengiz Bozkurt ile İskender'e hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın neden beraber sahnesinin olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...