Leyla ile Mecnun'un yıldızları gırtlak gırtlağa 'ben bu adamla oynamam' Acun Ilıcalı devreye girdi! TV 8'de Leyla ile Mecnun şoku

Leyla ile Mecnun seti birbirine girmiş kanlı bıçaklı oldular yüz yüze bakmıyorlar 'bu adamla sete çıkmam!' Acun Ilıcalı devrede... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de sevenleriyle buluşan fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un yeni sezonu büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk sezonu severek izlenen dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin başladığı da biliniyor.
Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal'ı canlandıran Cengiz Bozkurt ile İskender'e hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın neden beraber sahnesinin olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Oyuncuların tam kadro yeniden bir araya geldiği 'Leyla ile Mecnun' dizisinde bir ayrıntı seyircinin dikkatinden kaçmadı. Dizinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber hiç sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı iddia edildi.
BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA!
Birsen Altuntaş'ın kamera arkası çalışanlarından alınan bilgiye göre; Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt'un küslüğü, yaklaşık dokuz yıl öncesine, yani dizinin TRT'de yayınlandığı günlere kadar dayanıyor.