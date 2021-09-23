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Haberler Magazin Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı pozları arka arkaya sıraladı! İki çocuk annesi fit haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı pozları arka arkaya sıraladı! İki çocuk annesi fit haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı pozları arka arkaya sıraladı! Fit haliyle yorum yağmuruna tutulan iki çocuk annesi Defne Samyeli, Instagram pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yaza veda ederken Dikili Bademli Koyu'nda tatilde olan 49 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı, beyaz teniyle dikkatleri üzerine çekti. Samyeli'nin yaz boyunca çıktığı tatillerde hiç güneşlenmediği görüldü.

23.09.2021 14:45 - Son Güncelleme: 23.09.2021 14:45
Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı pozları arka arkaya sıraladı! İki çocuk annesi fit haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı, pozları arka arkaya sıraladı! İki çocuk annesi fit haliyle yorum yağmuruna tutuldu.

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Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı pozları arka arkaya sıraladı! İki çocuk annesi fit haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Sunucu, oyuncu ve şarkıcı olan Defne Samyeli, Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı pozları arka arkaya sıraladı! İki çocuk annesi fit haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Yaz boyunca tatil paylaşımları ile dikkat çeken Samyeli'nin hiç yanmayan beyaz teni dikkat çekti.

Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı pozları arka arkaya sıraladı! İki çocuk annesi fit haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Bu pozların ardından Defne Samyeli'nin boyu merak konusu oldu.

Defne Samyeli denizin tadını son kez çıkardı pozları arka arkaya sıraladı! İki çocuk annesi fit haliyle yorum yağmuruna tutuldu

İşte başta 49 yaşıdaki 2 çocuk annesi Defne Samyeli olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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