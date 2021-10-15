Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı: Herkes servet avcısı çıktı! Bu yük omuzlarına ağır gelecek

4. sezonuyla çok konuşulan Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in mektubunun ortaya çıkması heyecan yarattı. Züleyha herkesin servet avcısı olarak yaklaştığından yakınırken Hakan Gümüşoğlu planlarına bir yenisini daha ekledi. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine geldi. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkardı. Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verdi. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır.