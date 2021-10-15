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    • Magazin
    • 15.10.2021 11:16
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    • 15.10.2021 11:16
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    Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı: Herkes servet avcısı çıktı! Bu yük omuzlarına ağır gelecek

    Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. Son bölümde Züleyha bir başına kaldığını hissederek herkesin ondan para koparmaya çalıştığından yakındı. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış buldu ve ona dedikodulardan söz etti. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verdi. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecekti. Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başladı. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlattı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    4. sezonuyla çok konuşulan Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in mektubunun ortaya çıkması heyecan yarattı. Züleyha herkesin servet avcısı olarak yaklaştığından yakınırken Hakan Gümüşoğlu planlarına bir yenisini daha ekledi. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine geldi. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkardı. Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verdi. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

    Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır.

    Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder.

    Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir. Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar.

        Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır.

        Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır? Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir.

        Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

            ABDÜLKADİR VE BETÜL'ÜN ORTAKLIĞI MEYVELERİNİ VERİYOR

            Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

            HAKAN VE ZÜLEYHA, DEMİR'İN GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

            Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı: Herkes servet avcısı çıktı! Bu yük omuzlarına ağır gelecek
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