Defne Samyeli her şeyi bir bir anlattı 'ateşler içinde kaldım!' İyileştiği gibi kendini süper minisiyle sahnelere attı
Eski spiker, şimdilerin şarkıcı ve oyuncusu Defne Samyeli bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Instagram hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Defne Samyeli, kendisiyle aynı ortamda bulunan herkesin test yaptırmasını istemişti. Defne Samyeli zor günleri geride bıraktı ve kendisini sahnelere attı. Sağlığına tekrar kavuşan Defne Samyeli geçirdiği zor günleri bir bir anlattı.
Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, en son Bodrum'da sahne almış; ardından rotayı İstanbul'a çevirmişti.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Sonrasında da koronavirüs testi pozitif çıkan Defne Samyeli, hastalığa yakalandığını Instagram'dan duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"AYNI ORTAMDA BULUNDUĞUM KİŞİLER TEST YAPTIRSIN"
"Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum"
"Benimle hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler. Karantinadayım. Bu durumda 4 Eylül'de Moda Deniz Kulübü'ndeki konserimizi iptal ettik. Yeni konser tarihini bildireceğiz. Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım. Sağlık olsun"