Atlarımız sal kırbaçlarımız kürek! Barbaroslar 6. bölüm fragmanı: Alem-i cihana gücünü gösterecek!

Perşembe akşamlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda heyecan doruklara çıkarken gözler Oruç ve Hızır Reis'in yapacaklarına çevrildi. Isabel'in ticaret gemisini Baba Oruç'a vermesi ortalığı karıştırırken yaşanan bu durum Cafer'in tüm planlarını altüst etti ve arzuladığı zenginliği bir bakıma adeta suya düşürdü. Final sahnesinin heyecanla izlendiği bölümün hemen sonrası Barbaroslar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz TRT1 ekranlarında yayınlanmadı.

ISABEL'İN KARARI

Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar? Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti.