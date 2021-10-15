Atlarımız sal kırbaçlarımız kürek! Barbaroslar 6. bölüm fragmanı: Alem-i cihana gücünü gösterecek!

Perşembe akşamlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda heyecan doruklara çıkarken gözler Oruç ve Hızır Reis'in yapacaklarına çevrildi. Isabel'in ticaret gemisini Baba Oruç'a vermesi ortalığı karıştırırken yaşanan bu durum Cafer'in tüm planlarını altüst etti ve arzuladığı zenginliği bir bakıma adeta suya düşürdü. Final sahnesinin heyecanla izlendiği bölümün hemen sonrası Barbaroslar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz TRT1 ekranlarında yayınlanmadı.
ISABEL'İN KARARI
Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar? Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti.
Bu durum Cafer'in tüm planlarını altüst etmiş, arzuladığı zenginliği bir bakıma adeta suya düşürmüştü. Cafer'in Baba Oruç'a olan kini bu olayla daha da artmış, intikam için Baba Oruç'un gemisini sabote etme kararı almıştı.
Bu suikast girişimini son anda fark eden Baba Oruç ve İlyas, Cafer'in adamlarıyla kıyasıya bir mücadeleye girmişlerdi. Bu mücadeleden sağ çıkan taraflar kim olacak? Baba Oruç için her şeyin sonu mu yoksa her şey daha yeni mi başlıyor?