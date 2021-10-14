Demet Özdemir ağzından baklayı çıkardı büyük sırrını bizzat açıkladı! Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı hatrına sevgili denen Demet...

Demet Özdemir ağzından baklayı çıkardı büyük sırrını sonunda açıkladı! Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı hatrına sevgili denen Demet... 'Sevgilisi Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı'nın hatrı için aşk yaşıyormuş gibi yapıyor' iddialarıyla günlerce gündemi meşgul eden Demet Özdemir, bir yandan da sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla güzelliğne güzellik katan Demet Özdemir'in merak edilen güzellik sırrı ortaya çıktı. İşte Demet Özdemir'in o açıklamaları.
Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi kendine hayran bırakıyor.
Bir süredir oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Özdemir, magazin manşetlerinde yılın aşkı olarak yer alıyor.