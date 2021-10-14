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    • Magazin
    • 14.10.2021 11:10
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    • 14.10.2021 11:10
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    Demet Özdemir ağzından baklayı çıkardı büyük sırrını bizzat açıkladı! Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı hatrına sevgili denen Demet...

    Son yılların en popüler isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Demet Özdemir. Özellikle Erkenci Kuş dizisinden sonra yükselen bir ivmeyle kariyer basamaklarını ikişer-üçer çıkan Demet Özdemir aşk sessizliğini, 2021 yılında Oğuzhan Koç'la bozmuştu. Şimdilerde kazandığı parayla dudak uçuklatan Demet Özdemir bugünlere gelen kadar hem kendini çok geliştirdi hem de estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Estetiksiz halleriyle herkesi şaşkına çeviren Demet Özdemir güzelliğine de oldukça düşkün. Güzel oyuncu merak edilen güzellik sırrını sonunda açıkladı. Bakın neymiş Demet Özdemir'in güzellik sırrı...

    Demet Özdemir büyük sırrını sonunda açıkladı!

    Demet Özdemir ağzından baklayı çıkardı büyük sırrını sonunda açıkladı! Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı hatrına sevgili denen Demet... 'Sevgilisi Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı'nın hatrı için aşk yaşıyormuş gibi yapıyor' iddialarıyla günlerce gündemi meşgul eden Demet Özdemir, bir yandan da sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla güzelliğne güzellik katan Demet Özdemir'in merak edilen güzellik sırrı ortaya çıktı. İşte Demet Özdemir'in o açıklamaları.

    Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi kendine hayran bırakıyor.

    Bir süredir oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Özdemir, magazin manşetlerinde yılın aşkı olarak yer alıyor.

        Şimdilerde güzelliği ve fiziği ile öne çıkan Özdemir'in eski hali sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor.

        Özdemir'in eski halini görenler "Kendisini baştan yaratmış" yorumunda bulunuyor genellikle.

        Ancak yine de güzelliği korumak kolay değil. Demet Özdemir, güzelliğini yüz yogasıyla koruduğunu söyledi.

            Oyuncu "Sporun yanı sıra yüz yogası yapıyorum. Çok faydasını görüyorum" dedi.

            Yüz yogası, uygulanan hareketlerle cilt altında kan dolaşım hızını artırıyor ve yüzün dinç kalmasını sağlıyor.

            REKLAM AŞKI MI?

            Öte yandan geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç, reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddianın kaynağı ise İtalyan basınıydı.
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                Haberler Magazin Demet Özdemir ağzından baklayı çıkardı büyük sırrını bizzat açıkladı! Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı hatrına sevgili denen Demet...
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