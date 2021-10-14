Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir büyük sırrını sonunda açıkladı! Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı hatrına sevgili denen Demet'ten yüz yogası suflesi

Demet Özdemir büyük sırrını sonunda açıkladı! Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı hatrına sevgili denen Demet'ten yüz yogası suflesi

Demet Özdemir büyük sırrını sonunda açıkladı! Oğuzhan Koç'la Acun Ilıcalı hatrına sevgili denen Demet'ten yüz yogası suflesi
14.10.2021 12:44
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Son yılların en popüler isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Demet Özdemir. Özellikle Erkenci Kuş dizisinden sonra yükselen bir ivmeyle kariyer basamaklarını ikişer-üçer çıkan Demet Özdemir aşk sessizliğini, 2021 yılında Oğuzhan Koç'la bozmuştu. Şimdilerde kazandığı parayla dudak uçuklatan Demet Özdemir bugünlere gelen kadar hem kendini çok geliştirdi hem de estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Estetiksiz halleriyle herkesi şaşkına çeviren Demet Özdemir güzelliğine de oldukça düşkün. Güzel oyuncu merak edilen güzellik sırrını sonunda açıkladı. Bakın neymiş Demet Özdemir'in güzellik sırrı...

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