'Dünyanın en güzel şeyi' Burcu Özberk yeni silikonlarının hevesini alıyor! İlhan Şen'le yangın çıkaran Burcu Özberk doyamıyor... Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk, olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol arkadaşı İlhan Şen'in 'dünyanın en güzel şeyi' dediği Burcu Özberk bir süredir dekolteli paylaşımlarıyla gündemde.

Silikon yaptırdığı iddia edilen Burcu Özberk'in yeni paylaşımı ortalığı yaktı geçti. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı.