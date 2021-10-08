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    • Magazin
    • 08.10.2021 13:31
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    • 08.10.2021 13:51
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    Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan Pınar Altuğ'un aldatma olayı hakkında yıllar sonra itiraf! "Her zaman içimde bir acı oldu"

    Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen Pınar Altuğ itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir YouTube programına konuk olan oyuncu Tamer Karadağlı açıklamaları ile dikkat çekti. Tamer Karadağlı, 2003 yılında "Çocuklar Duymasın"daki partneri Pınar Altuğ'un "ihanet" iddialarının ardından diziden ayrılmasıyla ilgili konuştu. 2002 yılında yayın hayatına başlayan ve 464 bölüm yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile 7'den 70'e herkesin hafızasında Taş Fırın Haluk olarak yer edinen Tamer Karadağlı 2019'da son kez ekrana gelen dizi ve başrol arkadaşı Pınar Altuğ hakkında bakın neler söyledi...

    Tamer’den Pınar Altuğ’un aldatma olayı hakkında itiraf!

    Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen Pınar Altuğ itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan oyuncu, programda genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu:

    "Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye'deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı."

    'KEŞKE BEN DE AYRILSAYDIM'

    Tamer Karadağlı'nın "Çocuklar Duymasın"daki partneri Pınar Altuğ, hakkında aldatma haberleri çıkınca diziden ayrılmıştı. Karadağlı, o dönemle ilgili bir itirafta bulundu: "Pınar'a da söyledim, 'Keşke sen ayrıldığında ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu. Ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı."

        Geçtiğimiz yıl Jülide Ateş'in programına konuk olan Pınar Altuğ, eski eşiyle ilgili yöneltilen sorulara verdiği tepkili yanıtla gündeme gelmişti. 'Gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' diyen Altuğ, eski eşiyle ilgili, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna "Sana ne ya da kime ne!" şeklinde tepki gösterdi. Jülide Ateş'in programına konuk olan Pınar Altuğ'un açıklamalarının ardından o hikaye merak edildi. İşte Pınar Altuğ'un açıklaması...

        Jülide Ateş, "Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusunu duyan Altuğ, açtı ağzını yumdu gözünü: "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. 'Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma"

        Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in ''Aldatan kadın mısınız'' sorusuna bir hayli sert çıkmasının ardından Ateş, "Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuyla devam etti. Pınar Altuğ, ise şu sözlerle cevap verdi: "Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi"

            "HAYATIMDA HİÇBİR ŞEY ÖDEMEDİM"

            Altuğ'un ''Atacanlar'ın evinde faturalar kim öder?'' sorusuna verdiği yanıt ise ekran başındakileri şaşırttı.
            ''Ben para işine hiç karışmadım. Birine para yatırılacaksa "Para yatırır mısın şu hesaba" derim. O da sadece "Özel mi şirket mi "der. "Özel" derim "Tamam" der. Hiçbir faturaya karışmıyorum. Ben hayatımda hiçbir şey ödemedim. Çünkü bizde bütün para kocada durur.''

            Pınar Altuğ'a Jülide Ateş, "Çocuklar Duymasın RTÜK'ten korktu mu" sorusunu sordu. Altuğ bu soruya şu yanıtı verdi: "Hiçbir zaman böyle bir korkumuz olmadı aklımız hiçbir zaman böyle çalışmadı. Biz diziyi ilk çektiğimiz zaman ne yaptığımızın farkında değildik. Günlük hayatın içinden bir parçaydık ki cinsellik içine öyle eklenmiyordu. Bizi onu görmeden de gerçekten evli sanıyorlardı.''

            "GECELİK GİYİP TAMER İLE ÖPÜŞMEDİM"

            ''Biz o cinselliği yatak odasında belki seksi bir gecelik giyip Tamer ile öpüşmedim ama ona sadece attığım bir bakışla o aşkın ne kadar büyük olduğunu kameralar üstünden anlattık. Bizim RTÜK korkumuz hiç olmadı."
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                Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan Pınar Altuğ'un aldatma olayı hakkında yıllar sonra itiraf! "Her zaman içimde bir acı oldu"
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