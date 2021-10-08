Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan Pınar Altuğ'un aldatma olayı hakkında yıllar sonra itiraf! "Her zaman içimde bir acı oldu"

Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in ''Aldatan kadın mısınız'' sorusuna bir hayli sert çıkmasının ardından Ateş, "Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuyla devam etti. Pınar Altuğ, ise şu sözlerle cevap verdi: "Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi"