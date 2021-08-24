Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan tekneden paylaştı bikinili Pınar sosyal medyayı salladı! Kayınvalideden yorum gecikmedi bakın ne dedi
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan tekneden paylaştı bikinili Pınar sosyal medyayı salladı! Her yaz olduğu gibi bu yaz da tekne tatili yapan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Instagram pozlarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Su adında bir kız evladı olan ikilinin fotoğrafına Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. Zaman zaman sosyal medyada aralarındaki yaş farkı nedeni ile eleştirilen Pınar - Yağmur çifti, yeni pozuyla adeta düşman çatlattı.
24.08.2021 16:30
- Son Güncelleme: 24.08.2021 19:06
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan tekneden paylaştı bikinili Pınar sosyal medyayı salladı! Aralarındaki 8 yaş farkla sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Pınar - Yağmur çiftinin yeni pozuna Pınar Altuğ'un kayınvalidesinden yorum gecikmedi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da tekneleri ile mavi tura açılan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan yeni poz geldi. Su adında bir kız evladı olan ünlü çiftin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.
Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlar arasında kayınvalidesi Nurdan Beykont da yer aldı.
Aralarında 8 yaş fark olmasına rağmen dolu dizgin aşk yaşayan ve mutlu bir evlilik sürdüren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu.