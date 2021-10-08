Barbaroslar'da gidişatı baştan aşağı değiştirecek gelişme! İlişiğini kesti yerine başkası gelecek

Barbaroslar'da gidişatı baştan aşağı değiştirecek gelişme yaşandı. İlişiğini kesti yerine başkası gelecek. İlk bölümleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin senaryo ekibinde bir değişiklik yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin senarist ekibinde değişikliğe gidiliyor.
SENARYO EKİBİ DEĞİŞİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın senaryo ekibi değişti.
Dizinin senaryosunu gelecek bölümlerde 4. bölümden itibaren katkı sağlayan ekip devralacak. Heyecanla izlenen dizinin senaryosuna Serdar Özönalan ile Hasan Erimez imza atacak.
RADKO SÜLEYMAN'IN PEŞİNDE
Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?
Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?