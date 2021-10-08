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    • Magazin
    • 08.10.2021 13:59
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    • 08.10.2021 13:59
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    Barbaroslar'da gidişatı baştan aşağı değiştirecek gelişme! İlişiğini kesti yerine başkası gelecek

    İlk dört bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın senaryo ekibi değişti. Dizinin senaryosunu gelecek bölümlerde 4. bölümden itibaren katkı sağlayan ekip devralacak. Heyecanla izlenen dizinin senaryosuna Serdar Özönalan ile Hasan Erimez imza atacak.

    Barbaroslar’da flaş değişiklik!

    Barbaroslar'da gidişatı baştan aşağı değiştirecek gelişme yaşandı. İlişiğini kesti yerine başkası gelecek. İlk bölümleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin senaryo ekibinde bir değişiklik yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin senarist ekibinde değişikliğe gidiliyor.

    SENARYO EKİBİ DEĞİŞİYOR

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın senaryo ekibi değişti.

    Dizinin senaryosunu gelecek bölümlerde 4. bölümden itibaren katkı sağlayan ekip devralacak. Heyecanla izlenen dizinin senaryosuna Serdar Özönalan ile Hasan Erimez imza atacak.

    RADKO SÜLEYMAN'IN PEŞİNDE

    Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?

    Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?

        Sylvio Akdeniz'de yıldızı parlayan Oruç'u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç'a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?

        Diğer yandan Pietro'nun emriyle Oruç'u bitirmek için uğraşlara giren Sylvio ilk olarak kızı Isabel'i ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Öz babası ile Oruç arasında kalacak olan İsabel'in tavrı ne olacaktır? Baba Oruç kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyecektir?

        Elleri İshak'ın ailesinin kanına bulaşmış olan Yorgo, Midilli'den kalkıp İskenderiye'ye kızının yanına sığınmıştır. İshak'ın kendisinden intikam almak istediğini bilen Yorgo'nun yardımına kim yetişecektir?
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        Haberler Magazin Barbaroslar'da gidişatı baştan aşağı değiştirecek gelişme! İlişiğini kesti yerine başkası gelecek
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