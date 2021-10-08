Gelinim Mutfakta ne Demet Akalın'a ne de Fatih Ürek'e yar oldu birbirine girdikleriyle kaldılar! Sırada Songül Karlı var

Fatih Ürek işini elinden alan Demet Akalın'a canlı canlı verdi veriştirdi! Demet Akalın anında aradı eski dostlar papaz oldu... Fatih Ürek ile Demet Akalın canlı yayında birbirine girdi. Gelinim Mutfakta programından Fatih Ürek'in gönderilmesi, yerine Demet Akalın'ın getirilmesi sonrasında bir dönem yakın arkadaş olan ikili birbirine küstü. Fatih Ürek bugün 2. Sayfa programına çıktı ve Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta ekibini bıktırdığını ve programdan ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine Demet Akalın canlı yayına bağlandı.