Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar'a bakın keyfine diyecek yok
Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı kısa sürede ünlü oyuncuya yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar'ın keyfi pek yerinde... Geçtiğimiz hafta eşi Yağmur Atacan ile tekneden fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ bu kez de denizin içinde poz verdi. Attığı her adım, yaptığı her paylaşımla dikkat çeken 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un tatil paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
29.08.2021 14:33
- Son Güncelleme: 29.08.2021 14:33