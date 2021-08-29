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Haberler Magazin Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar'a bakın keyfine diyecek yok

Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar'a bakın keyfine diyecek yok

Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı kısa sürede ünlü oyuncuya yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar'ın keyfi pek yerinde... Geçtiğimiz hafta eşi Yağmur Atacan ile tekneden fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ bu kez de denizin içinde poz verdi. Attığı her adım, yaptığı her paylaşımla dikkat çeken 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un tatil paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

29.08.2021 14:33 - Son Güncelleme: 29.08.2021 14:33
Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar’a bakın keyfine diyecek yok

PINAR'IN KEYFİNE DİYECEK YOK!

Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Pınar'dan 'pazar' paylaşımı geldi.

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Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar’a bakın keyfine diyecek yok

Her yaz olduğu gibi bu yazı da eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte teknesinde geçiren Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde eşi ile fotoğraf paylaşmış, kayınvalidesinden gelen yorumla adından söz ettirmişti.

Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar’a bakın keyfine diyecek yok

Altuğ'un eşi ile bu pozuna yorum yağanlar arasında yer lan kayınvalidesi yeni poza henüz yorumda bulunmadı ancak ünlü oyuncunun denizin içinden verdiği görüntüye kısa sürede takipçilerinden yorum ve beğni yağdı.

Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar’a bakın keyfine diyecek yok

ÜNLÜLER TATİLDE

Hangi ünlü 2021 yazını nasıl geçirdi gelin birlikte bakalım...

İşte Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı yeni tatil fotoğrafı...

Pınar Altuğ tekne tatilinden paylaştı yorum yağdı! Tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan Pınar’a bakın keyfine diyecek yok

HANDE VE KEREM AŞK TATİLİNDE

Instagram paylaşımları ile dikkat çeken ve son dönemde oldukça iddialı paylaşımlarda bulunan oyuncu Hande Erçel son olarak arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinden karelerle adından söz ettirmişti.

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