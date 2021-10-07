Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal 'fotoğraflar eski' diyerek kendini savundu!



İşte Karahan'ın yazısı ve fotoğrafların hikayesi;

Burak Sergen'in dört ay önce evlendiği ve kendisinden 28 yaş küçük olan eşi Nihan Ünsal, görüntüler sonrası yaptığı açıklamada mağduru oynadı. Ancak o kadar komik duruma düştü ki gerçekten vay haline... Ünsal, İzmirli sevgilisi Özer Kocer ile çekilen fotoğrafların eski olduğunu iddia etti. Böylelikle kamuoyu oluşturup akılları bulandıracak ve yaşanılan rezaleti örtbas edecekti.



HER ŞEY YENİ VE GÜNCEL

Ancak günümüz teknolojisi o denli gelişmişken Nihan Ünsal, baltayı taşa vurdu. Bir anlık panikle olayın sabahında kendince mağduru oynayıp geveledi. Burak Sergen bu ihanetin üzerine eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmışken; Ünsal, algı oluşturma mücadelesine girdi... Bu arada Ünsal, Sergen koronavirüsle hastanede yaşam savaşı verirken bile İzmirli sevgilisi ile sık sık buluşuyormuş. Neyse... Şimdi sizinle Ünsal'ın 'eski' dediği fotoğrafların tarih ve saat kodlarını paylaşacağım. Aldatmanın kronolojisine sizler de vakıf olacaksınız...