Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.10.2021 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2021 09:16
    ABONE OL

    Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal 'fotoğraflar eski' diyerek kendini savundu!

    Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal suçüstü yakalandı. Ünsal, 1 Ekim Cuma ve 2 Ekim Cumartesi akşamları çekilen ihanet görüntüleri için “O fotoğraflar eski” yalanıyla kendini savunmaya kalktı. Ancak Nihan Ünsal’ın, eşi Burak Sergen hastanede yeni tip koronavirüsle savaşırken bile İzmirli aşkıyla buluştuğu ortaya çıktı.

    İhanet eski fotoğraflar yeni

    İhanet Kareleri başlıklı haber, magazin dünyasına bomba gibi düştü. Oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı uzun süredir konuşuluyor ama ispatlanamıyordu.



    1 EKİM CUMA İSTANBUL HAVALİMANI 23:38

    Haftalar süren kovalamacanın sonunda genç kadını sevgilisi Özer Kocer'le birlikte görüntüledi. İkili, ilk 1 Ekim Cuma akşamı İstanbul Havalimanı'nda buluştu. Nihan Ünsal'ı İzmir dönüşü, sevgilisi Kocer karşıladı. İkili, Kocer'e ait 35 plakalı araçla havalimanından ayrıldı.

    2 EKİM CUMARTESİ AQUA FLORYA 23:22

    FUARA KATILIYOR
    Çift     ertesi gün Aqua Florya AVM'ye gitti. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup geç saatlere kadar oturan iki sevgili, ardından AVM'den el ele ayrıldı. Bu arada ikilinin yasak aşkına dair başka detaylara da ulaşıldı.

        Nihan Ünsal'ın İzmirli iş insanı Özer Kocer ile tanışıklığının eskiye dayandığı öğrenildi. Fuar organizasyonu yapan ve sık sık İstanbul'a gelip giden iş insanıyla Ünsal'ın uzun süredir birlikte olduğu, hatta Burak Sergen hastanede koronavirüs tedavisi görürken de ikilinin sık sık buluştukları iddia ediliyor.

        ALDATILAN SERGEN BOŞANMA DAVASI AÇTI
        Sabah'ta yer alan habere göre, dört aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihanetiyle sarsılan Burak Sergen eşine boşanma davası açtı.


        HER DENKLANŞÖRÜN SAATİ VE TARİHİ KAYIT ALTINDA
        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, "Gerçekler balçıkla sıvanmaz" başlıklı yazısında Nihan Ünsal'ı sert sözlerle eleştirdi. Karahan, yazısında, "Aldatma olayının kahramanı Nihan Ünsal ise "Hata yaptım, özür dilerim" demek yerine hiç utanmadan çıkıp "O fotoğraflar eski" dedi. Aklınca mağduru oynayıp imza attığı rezaleti örtbas edecekti. Ama günümüzde teknoloji o kadar gelişti ki; basılan her denklanşörün saati ve tarihi kayıt altında. Çok sevdiğim bir söz var; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." ifadelerine yer verdi.


        İşte Karahan'ın yazısı ve fotoğrafların hikayesi;

        Burak Sergen'in dört ay önce evlendiği ve kendisinden 28 yaş küçük olan eşi Nihan Ünsal, görüntüler sonrası yaptığı açıklamada mağduru oynadı. Ancak o kadar komik duruma düştü ki gerçekten vay haline... Ünsal, İzmirli sevgilisi Özer Kocer ile çekilen fotoğrafların eski olduğunu iddia etti. Böylelikle kamuoyu oluşturup akılları bulandıracak ve yaşanılan rezaleti örtbas edecekti.

        HER ŞEY YENİ VE GÜNCEL
        Ancak günümüz teknolojisi o denli gelişmişken Nihan Ünsal, baltayı taşa vurdu. Bir anlık panikle olayın sabahında kendince mağduru oynayıp geveledi. Burak Sergen bu ihanetin üzerine eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmışken; Ünsal, algı oluşturma mücadelesine girdi... Bu arada Ünsal, Sergen koronavirüsle hastanede yaşam savaşı verirken bile İzmirli sevgilisi ile sık sık buluşuyormuş. Neyse... Şimdi sizinle Ünsal'ın 'eski' dediği fotoğrafların tarih ve saat kodlarını paylaşacağım. Aldatmanın kronolojisine sizler de vakıf olacaksınız...



            GÜNAYDIN'ın acar muhabiri Evren, aldığı istihbaratın izini sürmek için 1 Ekim Cuma günü saat 23.38'de İstanbul Havalimanı'nda Nihan Ünsal ile Özer Kocer'i fotoğrafladı. Fotoğraf karesinde sevgililer havalimanında 35 plakalı Mercedes marka beyaz araca valizlerini yerleştiriyordu.



            İkili, aynı gece saat 23.56'da havalimanı ile köprü yolu üzerinde, yandan OGS-HGS ücretli yol geçişine tersten girmeye çalışırken görüntülendi.





            2 Ekim Cumartesi saat 23.22'de Aqua Florya'da bir mekanda Nihan Ünsal ile Özer Kocer arkadaşlarıyla otururken görüntülendi. Ardından aşıklar kaldırımda el ele yürüyüş yapıp araca binerken objektiflere takıldı. Ayrıca ikilinin mekanda oturdukları sırada çekilmiş sadece fotoğrafları yok, videoları da var. Hepsi muhabirimiz Evren Abdullahoğlu'nda mevcut. Anlayacağınız Nihan Ünsal'ın dediği gibi 'eski' olan bir şey yok ortada. Her şey güncel, her şey yeni! Ayrıca havalimanı, ücretli yol geçişi, AVM ve restoran kamera kayıtları da bu yasak aşk ve ihaneti belgeliyor.

            YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Boğaziçi provokatörü kadrolu eylemci çıktı!
            Haberler Magazin Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal 'fotoğraflar eski' diyerek kendini savundu!
                SON DAKİKA