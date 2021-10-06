Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen genç eşinin ihanetini gazetelerden öğrendi! ‘Aldatıldım’ dedi suskunluğunu bozdu işte ilk açıklama
Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Sergen, Nisan ayında koronovirüse yakalanmış ve 46 gün boyunca tedavi görmüştü. Eski sağlığına kavuşan oyuncu, şimdi ise eşi Nihan Ünsal'ın ihanetiyle sarsıldı. 4 ay nikah masasına oturduğu eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğrayan oyuncu, konuyla ilgili sessizliğini bozarak açıklama yaptı. İhanet haberlerini gazetelerden öğrenen Sergen, boşanacağını açıklarken ünlü oyuncunun eski eşinden de destek geldi. İşte detaylar...
06.10.2021 23:02
- Son Güncelleme: 06.10.2021 23:13
Gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan Sergen, şimdi ise 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Nihan Ünsal'ın ihanetiyle sarsıldı.
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal, tarafından ihanete uğraması magazin gündemine bomba gibi düştü.
İHANETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Sergen'i hastanedeki en zor günlerinde dahi yalnız bırakmayan Nihan Ünsal, İzmirli Özer Kocer ile yasak aşk yaşamaya başladı. Çıkan haberlerin ardından Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.