Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen genç eşinin ihanetini gazetelerden öğrendi! ‘Aldatıldım’ dedi suskunluğunu bozdu işte ilk açıklama

İHANETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Sergen'i hastanedeki en zor günlerinde dahi yalnız bırakmayan Nihan Ünsal, İzmirli Özer Kocer ile yasak aşk yaşamaya başladı. Çıkan haberlerin ardından Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.