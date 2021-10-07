GÖKHAN ÇIRA İLE EVLİLİĞİ SONA ERDİ!

2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmiştir. Çiftin nikah şahitliğini Ciğerci'nin yakın arkadaşı olan Demet Akalın yapmıştır. Ciğerci, bir transseksüeldir.

Show TV'de yayınlanan '1 Başka Güzel' programına konuk olan yakın zamanda Gökhan Çıra ile noktaladığı evliliğinden bahsetti. Sunucu Esra Eron'un "Mantık evliliği mi, aşk evliliği mi?" sorusuna içten bir şekilde cevap verdi. "Ben duygusal bir insanım, benim için tabii ki aşk evliliği." diyen Ciğerci, severek ayrıldığını gözyaşlarıyla anlattı.

SELİN CİĞERCİ VE DENİZ AKKAYA KAVGASI!

Selin Ciğerci, sosyal medya hesaplarından taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini duyurmuştu.

Deniz Akkaya ise bu sözlere sert bir tepki gösterdi ve bir programda ağır sözler sarf etti. Selin Ciğerci ise kendisini ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya'ya üç ay tedbir kararı aldırdı.

Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal etmesiyle de hakkında üç gün süreyle zorlama istenmişti. Deniz Akkaya, hakkında çıkan karar kesinleşti ve eski manken de karakola giderek teslim oldu.

SELİN CİĞERCİ ESKİ HALİ FOTOĞRAFI