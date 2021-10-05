Gelinim Mutfakta Sümmeyye Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne? Gelinim Mutfakta kaynana İnci kim? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Demet Akalın'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününe gelindi. Sümeyye ve kaynanası İnci Hanım rakiplerine kök söktürüyor. Programın izleyicileri dişli yarışmacılar hakkında araştırmalara koyuldu. İşte Sümmeyye ve İnci Hanım hakkında bazı bilgiler...

GELİNİM MUTFAKTA SÜMETTE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İNSTAGRAM HESABI NE?

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki yarışmacısı Sümeyye Demir, 26 yaşında ve aslen Erzurumludur. Henüz 2 yıllık evli olan taze gelinin bir oğlu vardır. Demir, eşi ve çocuğuyla Gebze Darıca'da yaşamaktadır. "Bu bilezikleri almadan buradan gitmeyeceğim" diyen Sümeyye Hanım, programda dikkat çekmeyi başardı. Maddi yetersizlikten dolayı düğün yapamadıklarını anlatan Sümeyye Hanım, çocuğuna yatak bile alamadığını söyledi.

2019 yılında kaçarak evlenen Demir, şuanda bir güzellik salonunda çalışıyor.

İnstagram adresi: @smye.dmr

KAYNANA İNCİ KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Sümeyye Demir'in kayınvalidesi İnci Demir, 47 yaşında ve aslen Amasyalıdır. Kocaeli Darıca'da geliniyle yakın yerlerde yaşayan İnci Hanım emekli ve 34 yıllık evlidir. iki çocuğu ve bir de torunu vardır.