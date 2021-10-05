Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne? Sevgilisi kim? Mehmet Ali Erbil ifşa taciz mesajı oku! 'Bu gece yanında...'

Tiktok fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'ın 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımladığı ifşa mesajları olay yarattı. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ve tehdit ettiğini iddia eden Ece Ronay, ''Mehmet Ali Erbil bana 'Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın' şekinde mesaj attı'' dedi. Peki Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne?

ECE RONAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE, SEVGİLİSİ KİM?

17 Kasım 1991 Diyarbakır doğumlu olan Ece Ronay son dönemlerde çıkarttığı şarkılarla trendlere girmeyi başarmıştır. Bir dönem Cihan Emre ile birlikte olmuştur.

29 yaşındaki genç fenomen ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şuana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmaktadır. Müzisyenlik yapan Ronay'ın İnstagram'da toplamda 1.1 milyon takipçisi vardır.

Ece Ronay İnstagram hesabı: @eceronayofficial

Ece Ronay'ın Youtube'da en çok dinlenen şarkıları şöyle;

- Karpuz : 76 milyon izlenmiştir.

- Hıyar : 15 milyon izlenmiştir.

- Şiki Şiki : 84 milyon izlenmiştir.

- Baba Yorgun : 43 milyon izlenmiştir. (Ece Ronay&Tefo)

- Sevesim : 13 milyon izlenmiştir.

MEHMET ALİ ERBİL'E TACİZ SUÇLAMASI!

Genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığını iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajlarını sosyal medya hesabından bir bir ifşa etti.

Sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" dedi.

Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmesi sosyal medyayı salladı!

"BU AKŞAM YANINIZDA UYUMAK İSTİYORUM"

Ronay açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşaladı. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler yer aldı.

"5 SANİYE KLİBİMDE OYNATTIM"

Ronay, şu ifadeleri kullandı: "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte.

"YAZIKLAR OLSUN"

Klip sonrası ahlaksızlar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun."