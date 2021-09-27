Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Beyhan kimdir? soruları programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. 24 Eylül Cuma günü yarışmaya Yaren veda etti. Yaren'in yerine ise bugün Yeşim programa katıldı. Güzelliği ile dikkat çeken Yeşim Hanım iddialı açıklamalarıyla da diğer rakiplerine göz dağı verdi. Öte yandan Cuma günü Yaren'in dışında Hazal da programdan ayrıldı. Hazal'ın yerine de Büşra Hanım geldi. Yani bu hafta yeni yarışmacılar bir hayli merak uyandırıyor. İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM ÖKSÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
8 Aralık 1991 Adıyaman doğumlu olan Yeşim Öksüz şu anda 29 yaşındadır.
Lisede Grafik tasarım eğitimi alan Öksüz, üniversitede de fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü okudu.
2017 yılında dünyaevine giren yarışmacının 2.5 yaşında da bir oğlu vardır.
Yeşim Ökdüz yay burcudur ve koyu bir Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alarak kendisini geliştirmiştir. Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalışma fırsatı bulmuştur.
Programda fiziği ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacıya Demet Akalın, ''Mankenlik var mı?'' diye sordu. Yeşim Öksüz ise; "Çok teklif geldi ama düşünmüyorum" yanıtını verdi.
Instagram hesabı: @yesimcaliskanoksuz