Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Beyhan kimdir?

Yeşim Ökdüz yay burcudur ve koyu bir Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alarak kendisini geliştirmiştir. Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Programda fiziği ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacıya Demet Akalın, ''Mankenlik var mı?'' diye sordu. Yeşim Öksüz ise; "Çok teklif geldi ama düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Instagram hesabı: @yesimcaliskanoksuz