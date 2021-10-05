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    • Magazin
    • 05.10.2021 11:19
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    • 05.10.2021 11:43
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    Bülent Ersoy'u yıkan ölüm! Bir süre önce annesini kaybeden Diva'nın babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi

    Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle veda eden annesi Necla Poyraz'ın ölümüyle sarsılırken 1 yıl sonra bir başka acı haberle daha sarsıldı. Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç'tan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberiyle yıkıldı. İşte Bülent Ersoy'u yıkan ölüm haberinin detayları...

    Bülent Ersoy’u yıkan ölüm!

    Bülent Ersoy'u yıkan ölüm! Bir süre önce annesini kaybeden Diva'nın babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi... Dahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan acı haber... Geçtiğimiz yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bülent Ersoy'u yıkan haber sosyal medyadan duyuruldu.

    Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç'tan acı haber geldi.

    Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

    Bir ay önce evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'tan acı haber geldi.

        BABASINI KAYBETTİ

        Tedavisi hastanede devam ederken Fikret Erkoç'u bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü sanatçı, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

        2. Sayfa programının haberine göre, sahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Diva'nın 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası bu sabah vefat etti.

        ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

        Aldığı ölüm haberiyle yıkılan 69 yaşındaki Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.

            GEÇTİĞİMİZ YIL DA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

            Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

            GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

            Jüri üyesi olduğu TV programında duygusal anlar yaşayan ve ilk kez duygularını dile getiren usta sanatçı, annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu vurgularken, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

            "ANNE BEN DE GELECEĞİM"

            Diva, "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma 'Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada' dedim."
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                Haberler Magazin Bülent Ersoy'u yıkan ölüm! Bir süre önce annesini kaybeden Diva'nın babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi
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