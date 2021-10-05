Bülent Ersoy'u yıkan ölüm! Bir süre önce annesini kaybeden Diva'nın babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi... Dahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç'tan acı haber... Geçtiğimiz yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bülent Ersoy'u yıkan haber sosyal medyadan duyuruldu.
Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç'tan acı haber geldi.
Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberiyle yıkıldı.
Bir ay önce evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'tan acı haber geldi.