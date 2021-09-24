Gelinim Mutfakta Büşra kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Büşra Yılmaz ve kaynana Asiye Keskinkılıç kimdir?

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Büşra ve kayınvalidesi Asiye oldu. Hazal ve kaynanası Bedriye'nin apar topar programdan ayrılmasıyla yerine bugün yeni yarışmacılar geldi. Peki Gelinim Mutfakta Büşra ve kayınvalidesi Asiye kimdir? Gelinim Mutfakta Büşra kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? İşte Büşra Hanım ve Asiye Hanım hakkında detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BÜŞRA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
24 Eylül Cuma günü yarışmaya dahil olan Büşra Hanım hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Bugünkü canlı yayında Büşra Hanım'ın düğün gününden görüntüler verildi.
KAYNANA ASİYE KESKİNKILIÇ KİMDİR?
Yarışmaya katıldığı ilk gün diğer kaynanalara, ''Bedriye Hanım'ı aratmayacağım'' diyerek gözdağı veren Asiye Hanım, ''Ben de hanım ağayım'' sözleriyle dikkatleri hemen üzerine çekti.