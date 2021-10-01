Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir? Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ATA ÇAĞLAYAN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Bu bölümlerin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yıllarından bu yana hobi olarak yer alan müzik onun bir parçası olmuştur. Yaptığı işlerle zaman ayıramayan ünlü sanatçı model olarak işe başlamış ve önemli alanlarda bulunmuştur. Bunların yanı sıra çevresinden yardım alarak o güzel sesi ile şarkılar çıkarmıştır.

Yaptığı mankenlikten sonra ilk kliplerini çıkaran sanatçı çıkardıkları arasında en yeni "Kalbimin Sahibi" klibi ile kendini bütün sevenlerine ve hayranlarına duyurmuştur. Bu günlerde Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" klip'i ile kendini çabalayan Ata çağlayan yeni şarkısı ve ilk Single'ı ile herkesi etkilemiştir başarılarını devamını getirmiştir. Ata Çağlayan müzik camiasına önemli eserlerde bulunmuş ve takipçi kitlesini arttırmıştır.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.