Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir? Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Uzun süredir hayatına yeni birini almayan Seda Sayan'ın Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programını sunan güzel sunucunun organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne?
SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİ ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Ata Çağlayan 12 ocak 1982 İstanbuld doğumludur.
Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühendisiliği olan Çağlayan bu mesleğin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük de yapmaktadır. Çocukluk yılları İstanbul'da geçmiş ilkokul ve ortaokulu İstanbul'da okumuştur.
Çocukluk yıllarında müzikle ilgilenmeye başlamıştır.
ATA ÇAĞLAYAN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?
Bu bölümlerin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yıllarından bu yana hobi olarak yer alan müzik onun bir parçası olmuştur. Yaptığı işlerle zaman ayıramayan ünlü sanatçı model olarak işe başlamış ve önemli alanlarda bulunmuştur. Bunların yanı sıra çevresinden yardım alarak o güzel sesi ile şarkılar çıkarmıştır.
Yaptığı mankenlikten sonra ilk kliplerini çıkaran sanatçı çıkardıkları arasında en yeni "Kalbimin Sahibi" klibi ile kendini bütün sevenlerine ve hayranlarına duyurmuştur. Bu günlerde Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" klip'i ile kendini çabalayan Ata çağlayan yeni şarkısı ve ilk Single'ı ile herkesi etkilemiştir başarılarını devamını getirmiştir. Ata Çağlayan müzik camiasına önemli eserlerde bulunmuş ve takipçi kitlesini arttırmıştır.
43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.