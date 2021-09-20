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    • Magazin
    • 20.09.2021 12:38
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    • 20.09.2021 12:54
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    Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar çanta yerine bu kez parasını bakın neye yatırdı! 'Acayip değer kazandı'

    Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar çanta yerine bu kez parasını arsa ve eve yatırdı. Avşar, ‘’Geçtiğimiz yıl çok pahalı olan ama çok almak istediğim bir çanta vardı. Sonra kendime ‘Buna vereceğin paraya ufak da olsa bir arsa al’ dedim. İyi ki öyle yapmışım, o arsa acayip değer kazandı.” dedi.

    Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar kazandığı parayı arsa ve ev alarak değerlendirdiğini ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Avşar, yatırım koçluğunu üstlenen Mert Başaran'ın tavsiyeleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

    "Geçtiğimiz yıl çok almak istediğim fakat pahalı olan bir çanta vardı. Onu alacaktım ki aklıma Mert girdi ve 'Buna vereceğin paraya ufakta olsa bir arsa alırsın.' dedi.

    "Onun yönlendirmesiyle arsa aldım ve o arsa kat ve kat değer kazandı. Pandemi en çokta bana lüks tüketimden uzak durarak, karlı yatırımlar yapmayı öğretti."

        "Bu değişimi en çokta Mert'e borçluyum. Bir birikimim olunca onun yönlendirmesiyle yatırımda bulunuyorum. Yakın zamanda da bir daire alacağım. Kentsel dönüşüme girmiş olanlara bakıyoruz hatta." şeklinde konuştu.
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        Haberler Magazin Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar çanta yerine bu kez parasını bakın neye yatırdı! 'Acayip değer kazandı'
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