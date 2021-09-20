2. sezona olay olacak bir başlangıç yapıyor! Sadakatsiz'de seyirciyi derinden yaralayacak ayrılık

Sadakatsiz'de peş peşe ayrılık iddiaları gündeme geldi. Projeyle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı. Dizinin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni sezonun ilk bölümüne çevrildi. Özellikle son günlerde kulislerde Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin kazadan öleceği konuşuluyor. Ancak tüm bu iddialara dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmedi. Melis Sezen'in projedeki durumu Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümünde belli olacak.

VEDA MI EDECEK?

2. sezon hazırlıklarını sürdüren Sadakatsiz dizisiyle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Dizinin sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı.