Hülya Avşar beyaz tişörtünün altına hiçbir şey giymeden paylaştı cesaretini gören şaştı kaldı! Avşar kızı spor sonrası şov yaptı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla olay oldu. Spor sonrası merdivenlerde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Avşar, adeta sosyal medyayı salladı. Beyaz tişörtünün altına hiçbir şey giymeden objektiflere poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fit hali ile dikkat çeken Avşar'ın iddialı pozları için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. Sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali de beğeni topladı. İşte Hülya Avşar'ın o pozları...
04.09.2021 20:12
- Son Güncelleme: 04.09.2021 21:33
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hülya Avşar, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Beyaz tişörtünün altına hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Hülya Avşar, merdivende verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.