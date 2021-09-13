Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı ilk yorum anneden! Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın sevgilisini kapan Melisa hayran bıraktı
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı ilk yorum anneden! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kapan Melisa güzelliği ve şirinliği ile hayran bıraktı. Ünlü çocuklar arasında ilk akla gelen iki isimden biri Melisa diğeri ise Zehra... 27 yaşındaki Melisa, annesi Sibel Can'a benzerliği ile sık sık gündeme gelen ünlülerden. Geçtiğimiz günlerde 'aşk' sarmalı ile gündeme gelen Melisa Ural, Instagram paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken Melisa kısa sürede çok konuşulanlar arasına girerken, Sibel Can da kızına ilk yorum yapan isim oldu.
MELİSA'YA İLK YORUM ANNEDEN!
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı ilk yorum anneden geldi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kaptığı iddia edilen Melisa, Instagram paylaşımı ile geçmişe götürdü.
Bebeklik halini paylaşan Melisa Ural'a annesi Sibel Can'ın yaptığı yorum dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Melisa'nın küçüklük hali de annesine benzetildi.
MELİSA VE ZEHRA ARASINDA NELER OLDU?
Ünlüler dünyasının karışık gönül işlerine bu kez de ünlü çocuklar ortak oldu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gönlünü bir başka güzele kaptırdığı konuşuluyor.
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu uzun bir süre aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırmıştı.
İddialara göre Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının şiddet olaylarına karışmasından rahatsız oldu.
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