Sibel Can’ın kızı Melisa Ural paylaştı ilk yorum anneden! Hülya Avşar’ın kızı Zehra’nın sevgilisini kapan Melisa hayran bıraktı

MELİSA VE ZEHRA ARASINDA NELER OLDU?

Ünlüler dünyasının karışık gönül işlerine bu kez de ünlü çocuklar ortak oldu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gönlünü bir başka güzele kaptırdığı konuşuluyor.