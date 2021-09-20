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    • Magazin
    • 20.09.2021 11:10
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    • 20.09.2021 11:50
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    Hamza Mercimek işkenceci Murat Özdemir'e çanak tutmuş Acun Ilıcalı'yı küplere bindirmişti! Masterchef'te torpil mi var meğer...

    Türkiye'nin en iyi şefi olmak için rekabet eden aşçıların yer aldığı Masterchef, TV 8 ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Her defasında iddiasını dile getiren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek. Elemelerden bu yana sivri açıklamalarıyla gündeme gelen Hamza Mercimek, geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki genç bir kadınla yaşadıklarıyla gündem olmuştu. Masterchef'in olay yarışmacısı bu kez bambaşka bir skandalla gündemde. Masterchef'in ilk sezonuna katılan, sonrasında sosyal medyada papağana işkence ederek öldürmesiyle olay olan Murat Özdemir ve Hamza Mercimek arasındaki bu gerçek gören duyan herkesi şoke etti. Ortaya öyle bir video çıktı ki akıllara hem 'torpil mi var?' sorusu geldi hem de 'Hamza'nın böyle bir caniyle ne işi var?' sorusu. İşte olay olan o görüntüler...

    Masterchef Hamza hakkında olay gerçek!

    Hamza Mercimek işkenceci Murat Özdemir'e çanak tutmuş Acun Ilıcalı'yı küplere bindirmişti! Masterchef'te torpil mi var meğer... TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Masterchef yarışmacıları ajanstan mı seçiliyor? Türkiye'nin en iyi şefinin arandığı yarışmanın 4.sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Hamza Mercimek. Sivri ve iddialı açıklamalarıyla bilinen Hamza Mercimek'in, işkenceci Murat Özdemir'le olan bir videosu sosyal medyayı salladı. Ortaya çıkan görüntüler ve öncesinde pek çok Masterchef yarışmacısının ekranlarda yer aldığı gerçeği sonrası sosyal medyada 'yarışmacılar cast ajansından mı seçiliyor?' sorularını bir kere daha gündeme getirdi.

    Masterchef 2021'in başından bu yana adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Hamza Mercimek oldu. İddialı tabaklarından ziyada daha çok girdiği polemikler ve iddialı açıklamalarıyla gündemden düşmek bilmeyen Hamza Mercimek hakkında ortaya çıkan Murat Özdemir gerçeği herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde 20 yaşında bir kız attığı mesajlarla sosyal medyayı sallayan Hamza Mercimek hakkında Murat Özdemir gerçeği ve birlikte görüntüleri şaşırtan cinsten...

    Murat Özdemir'i tanımayanınız yoktur. Masterchef'in ilk sezon yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir o dönem büyük bir fenomene dönüşmüştü. Ancak şöhreti kaldıramayan Murat Özdemir, papağana işkence ettiği anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Sonrasında ortalardan kaybolan Murat Özdemir geçtiğimiz günlerde yine bir skandala imzasını atmıştı.

        Aracını hatalı yere park eden Murat Özdemir aracının çekilmesi sonrası polise para uzatarak "Yemişim memurunu" ifadesini kullanmıştı. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

        Olay yerindeki görevli komiser, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı seninle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz etti. Özdemir, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Murat Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Özdemir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayında jandarmaya küfrettiği iddiasıyla 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği için 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        'MENAJERİM HAMZA...'

        Masterchef'in 2021 sezonunda yarışmacı olan Hamza Mercimek'in geçmişte yine aynı programda yarışan ve bir hayvana uyguladığı şiddet ile sosyal medyada çokça tepki gören, Acun Ilıcalı'yı tehdit etmesi sebebiyle de bir süre gözaltına alınan Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

        Geçmişte yayınlanan görüntülerde Murat Özdemir'in Hamza Mercimek'i menajeri olarak tanıtması dikkat çekti.

            Hamza Mercimek'in ilk skandalı bu değil. Sosyal medya fenomenleri Burak Sağıroğlu ve Ata Benli, YouTube kanalında MasterChef Türkiye 2021'in ana kadro yarışmacılarıyla ilgili bir video yayınlamıştı.

            Yarışmacılarla ilgili fikirlerini sunan fenomenlerden Ata Benli, Hamza Mercimek'le bir olayı da anlattı. Mercimek'in kendisine fan sayfası açan 20 yaşındaki kıza mesaj attığını anlatan Benli, "Birisi Hamza'ya fan hesabı açıyor ve 'Şefim sizin için açtım bu hesabı' diyor. Hamza'nın ilk cevabı 'Teşekkürler anlık (selfie) atar mısın? Merak ettim seni' diyor. Çocuk da 'Edit yapıyorum' diyor o da 'O bitince atarsın o zaman' diyor.

            Hamza, yaşını soruyor ve ısrarla 'Anlık fotoğraf at bir bakayım' diyor. Daha da kötüsü var ki Hamza ikna olmak için kişiden eliyle 2 işareti yaparak fotoğraf atmasını istiyor. Bunun üstüne 20 yaşındaki fan sayfasının verdiği cevap da şu, 'Ben sadece seni destekliyorum. Aşık falan değilim.' Hamza sen daha ilk haftadan buralara nasıl düştün ya?" dedi.

            Yarışmacıların ana kadroya seçildikten sonra telefonlarının elinden alındığını söyleyen Ata Benli, bu konuşmaların 14 gün öncesine ait olduğunu ve mesajları bilerek gizli şekilde verdiğini söyledi.

                HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

                1996 yılında Kadıköy'de dünyaya gelen Hamza Mercimek, Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Ümraniye'de yaşayan 25 yaşındaki Hamza Mercimek'in bir kardeşi bulunuyor ve kardeşi de aşçı olarak çalışıyor. MasterChef Hamza, Karaköy'de bir mekanda şef olarak çalışıyor.
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