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    • 14.09.2021 12:15
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    • 14.09.2021 12:44
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    Müge Anlı 'reyting için o konukları orada tutuyorsunuz' diyen avukata ağzının payını verdi! "Gelin sizi Kulak-Burun-Boğaz'a götüreyim..."

    Müge Anlı 'reyting için o konukları orada tutuyorsunuz' diyen avukata ağzının payını verdi! Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, Şen kardeşler cinayeti ile ilgili canlı yayında baş şüpheli olarak gösterilen Bakıcı Emel Cengiz'in avukatından gelen göndermeye verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

    Müge Anlı’dan ’reyting’ göndermesi yapan avukata ayar!

    Müge Anlı 'reyting için o konukları orada tutuyorsunuz' diyen avukata ağzının payını verdi! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerin en dikkat çeken konusu olarak ön plana çıkan "Şen Kardeşler cinayeti" sosyal medyada da çok tartışılıyor.

    Cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilen bakıcı Emel Cengiz'in avukatının, sunucu Müge Anlı'ya "O konukları orada sadece reyting için tutuyorsunuz" diyerek müvekkilinin de telefon bağlantısıyla canlı yayına çıkarılmasına tepki göstermesi ve müvekkili Emel Cengiz'in cinayetle hiçbir ilişkisi bulunmadığını iddia etmesinin ardından Müge Anlı'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

    "BENİM REYTİNGLERİMİ DÜŞÜNENE KADAR..."

    "Bir kere önce reytingleri falan patlattığınızı söylemişsiniz. Yani gerçekten ben bunu çok komik buluyorum. Tabii ki siz de müvekkilinizi savunmakla yükümlüsünüz. Olayı çok kişiselleştirmek bence meslek erbaplarına yakışmaz. Derim ki müvekkilinize madem bu kadar güveniyorsunuz, neden canlı yayına çıkmasını desteklemiyorsunuz? Benim 15 yıldır devam eden programımın reytinglerini düşünene kadar, müvekkilinize deyin ki; "Hanımefendi duymadım diyorsunuz da, o zaman gelin ben sizi bir Kulak-Burun-Boğaz'a götüreyim... Bir duymaz raporu alalım! Valla bunu diyen birkaç kişi oldu... Sonuçlarına bakmanızı tavsiye ederim... Çok iç açıcı olmuyor!"

    Anlı'nın bu konuşma esnasındaki en çok dikkat eden hareketi ise göz kırpması oldu.

        ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ

        Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan kardeşler, 2020 yılında hayatını kaybetti. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşlerin katili araştırılıyor.

        İki kardeşin evinde korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde baş şüpheli olarak Bakıcı Emel'in adı geçiyor.

        ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNİN KATİLİ BULUNDU MU?

        Müge Anlı konuyla ilgili canlı yayında, ''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı.
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