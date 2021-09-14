Müge Anlı 'reyting için o konukları orada tutuyorsunuz' diyen avukata ağzının payını verdi! "Gelin sizi Kulak-Burun-Boğaz'a götüreyim..."

"BENİM REYTİNGLERİMİ DÜŞÜNENE KADAR..."

"Bir kere önce reytingleri falan patlattığınızı söylemişsiniz. Yani gerçekten ben bunu çok komik buluyorum. Tabii ki siz de müvekkilinizi savunmakla yükümlüsünüz. Olayı çok kişiselleştirmek bence meslek erbaplarına yakışmaz. Derim ki müvekkilinize madem bu kadar güveniyorsunuz, neden canlı yayına çıkmasını desteklemiyorsunuz? Benim 15 yıldır devam eden programımın reytinglerini düşünene kadar, müvekkilinize deyin ki; "Hanımefendi duymadım diyorsunuz da, o zaman gelin ben sizi bir Kulak-Burun-Boğaz'a götüreyim... Bir duymaz raporu alalım! Valla bunu diyen birkaç kişi oldu... Sonuçlarına bakmanızı tavsiye ederim... Çok iç açıcı olmuyor!"

Anlı'nın bu konuşma esnasındaki en çok dikkat eden hareketi ise göz kırpması oldu.