Müge Anlı canlı yayınında gerçekler anbean ortaya çıktı 6 gün sonra gelen itiraf! İşte cesedi Boğaz'da yüzen Ahmet Çetin'in ölüme gidişi
Müge Anlı canlı yayınında gerçekler anbean ortaya çıktı! Atv ekranlarında hafta içi her gün ekran başında milyonların derdine derman olmak için canla başla mücadele eden Müge Anlı, oto yedek parça işinde çalışan 4 Eylül Cumartesi günü evden çıkıp bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Çetin'i arıyordu. Son dakika haberine göre Ahmet Çetin'in cesedi Boğaz'da bulundu. Acılı Çetin ailesinin şüphelendiği yakın arkadaş gözaltına alındı. Gözaltı sırasında o isim daha fazla dayanamadı ve her şeyi itiraf etti. Müge Anlı ise Ahmet Çetin'in ölüme gidişinin görüntülerini ortaya çıkardı. İşte 6 gün sonra gelen itiraf ve Müge Anlı'nnın ortaya çıkardığı çok konuşulacak görüntüler!
6 GÜN SONRA GELEN İTİRAF: 'KORKTUM'
Müge Anlı canlı yayınında gerçekler anbean ortaya çıktı 6 gün sonra gelen itirafın ardından Müge Anlı, cesedi Boğaz'da yüzen Ahmet Çetin'in ölüme gidiş anının görüntülerini ortaya çıkarttı.
Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bulundu. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.
Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.
Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.
Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.