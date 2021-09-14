Zahide Yetiş duyduklarına inanamadı Efe gözyaşlarına boğuldu!

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de dünün (13.9.21) yarışanları Buse - Efe çiftiydi. Çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Bir evin bir oğlu olan Efe, küçükken anne babasının boşandığını, evlenme çağına gelince ailesinin düğününü yapmak istemediğini ve kendi imkânları ile evlendiğini anlattı.