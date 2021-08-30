Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol Hakan Gümüşoğlu karakteri ile fırtınalar estirecek...

ATV EKRANININ EFSANE DİZİLERİNDEN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

4. SEZONUNA EFSANE BİR TRANSFER İLE BAŞLIYOR

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ SEZONUNDA İBRAHİM ÇELİKKOL

FIRTINASI ESECEK

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonunda İbrahim Çelikkol fırtınası esecek!

Ünü dünyayı sarmış isimlerden biri olan İbrahim Çelikkol, izleyicinin 3 sezondur zirveden indirmediği diziye yeni bir heyecan getirecek.

Başarılı oyuncu, Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak.

Ekranda olduğu üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu için çalışmalarını aylardır sürdüren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli olarak Adana coğrafyasında uzun yıllardır devam eden birçok hikayenin içinde yerini alacak.

Çukurova'nın bereketli topraklarının altını üstüne getirecek Hakan Gümüşoğlu için hummalı bir çalışmaya girişen dizi ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekanlar inşa etti. Adından sıkça bahsedilecek olan bu karakterin kostüm ve imaj çalışmaları ise yaklaşık üç ay sürdü.

HAKAN GÜMÜŞOĞLU EZBERLERİ BOZMAYA GELİYOR

İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir işadamı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Ve yıllar sonra Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.