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Haberler Magazin Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile...

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile...

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü bir dönem oyuncu Gurur Aydoğan'ın... İkili, basına sızan tatil görüntüleri hakkında 'çok yakın arkadaş' olduklarını dile getirmişlerdi. Gurur ve Hilal'in arkadaşlığı o dönem bir çok kişinin aklında soru işareti bırakmıştı. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, aracında sarışın bir kadınla görüntülendi. Bebek'te kameralara yakalanan ikili kısa süre içerisinde gözden kayboldu.

27.08.2021 10:35 - Son Güncelleme: 27.08.2021 10:48
Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü bir dönem oyuncu Gurur Aydoğan’ın... İkili, basına sızan tatil görüntüleri hakkında ’çok yakın arkadaş’ olduklarını dile getirmişlerdi. Gurur ve Hilal’in arkadaşlığı o dönem bir çok kişinin aklında soru işareti bırakmıştı. Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan, aracında sarışın bir kadınla görüntülendi. Bebek’te kameralara yakalanan ikili kısa süre içerisinde gözden kayboldu.

GURUR'UN AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile yakın arkadaş olan ancak bir dönem 'aralarında aşk mı var?' soruları ile gündeme gelen ikiliden Gurur Aydoğan, aracında sarışın bir güzelle görüntülendi.

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Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ile...

Geçtiğimiz yıl adı yakın arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk iddialarına karışan Gurur Aydoğan'ın sevgilisi ortaya çıktı.

Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ile...

Birlikte oldukları iddia edilen ikili Çeşme tatilinde denize girerken görüntülenmiş ve ardından 'aşk dedikoduları' hızla yayılmıştı.

Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ile...

Aralarında aşk olmadığını ifade eden iki oyuncu daha sonra bir kaç kez daha yan yana görüntülendi.

Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ile...

Hatta birlikte bu kez de Kapadokya'ya tatile gitti.

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