GURUR'UN AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile yakın arkadaş olan ancak bir dönem 'aralarında aşk mı var?' soruları ile gündeme gelen ikiliden Gurur Aydoğan, aracında sarışın bir güzelle görüntülendi.