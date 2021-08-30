Şevval Şahin mavi bikinisiyle eli ayağı dolaştırdı! Eski sevgilisi yeni sevgilisini denize fırlatan estetikli Türkiye güzeli...

Ünlü manken Şevval Şahin ile yazılımcı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti. Bir süredir birlikte tatil yapan çift, mutluluk pozları vermekten de geri durmamıştı.