Şevval Şahin mavi bikinisiyle eli ayağı dolaştırdı! Eski sevgilisi yeni sevgilisini denize fırlatan estetikli Türkiye güzeli...Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde Yiğit Marcus Aral ile inişli çıkışlı ilişkisi ve Instagram'daki birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Olaylı bir ayrılık sürecinin ardından sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a bir şans daha veren Şevval Şahin, mavi bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Barışma sonrası gününü gün eden Şevval Şahin hemcinslerini kıskandırdı.
Ünlü manken Şevval Şahin ile yazılımcı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti. Bir süredir birlikte tatil yapan çift, mutluluk pozları vermekten de geri durmamıştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şevval Şahin, son pozuyla yine günde oldu.