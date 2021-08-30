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    • Magazin
    • 30.08.2021 15:36
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    • 30.08.2021 15:36
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    Şevval Şahin mavi bikinisiyle eli ayağı dolaştırdı! Eski sevgilisi yeni sevgilisini denize fırlatan estetikli Türkiye güzeli...

    Henüz 21 yaşında ama neredeyse her gün magazin sayfalarını süslüyor... Bir dönem estetiksiz eski haliyle sosyal medyayı sallayan Şevval Şahin bir süre önce sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Yiğit Marcus Aral'la yollarını ayırdıktan sonra, Kerem Kamışlı'yla aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, Kamışlı'yla bir akşam yemeğinde yaşadıklarıyla çok konuşuldu. Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın mekanı basıp Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'la barıştı. Şimdilerde de bikinili pozlarıan tam gaz devam ediyor. 21 yaşındaki modelin Instagram'dan paylaştığı son pozlar, hemcinslerini kıskandıracak cinsten...

    Şevval Şahin bikinili pozlarıyla gündem oldu

    Şevval Şahin mavi bikinisiyle eli ayağı dolaştırdı! Eski sevgilisi yeni sevgilisini denize fırlatan estetikli Türkiye güzeli...Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde Yiğit Marcus Aral ile inişli çıkışlı ilişkisi ve Instagram'daki birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Olaylı bir ayrılık sürecinin ardından sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a bir şans daha veren Şevval Şahin, mavi bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Barışma sonrası gününü gün eden Şevval Şahin hemcinslerini kıskandırdı.

    Ünlü manken Şevval Şahin ile yazılımcı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti. Bir süredir birlikte tatil yapan çift, mutluluk pozları vermekten de geri durmamıştı.

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şevval Şahin, son pozuyla yine günde oldu.

        İŞTE O POZLAR

        21 yaşındaki güzel model, son paylaşımında mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti, birbirinden güzel fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.


        Instagram'da 352 bin takipçisi olan Şahin'in bikinili pozları 17 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

        ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

        Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.

            Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayırdıktan sonra Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, bu ilişkisine de geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu.

            Şevval Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi. Şahin, geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı.

            Syed Amir Ali Kirmani de eski sevgilisini takibe aldı. Eski aşıkların sosyal medyada takipleşmesi kafaları karıştırdı.

                Model Şevval Şahin, 1.5 yıldır birlikte olduğu yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Instagram'dan açıklama yapan model, "Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hâlâ birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz adına sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik" diye yazdı.
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                Haberler Magazin Şevval Şahin mavi bikinisiyle eli ayağı dolaştırdı! Eski sevgilisi yeni sevgilisini denize fırlatan estetikli Türkiye güzeli...
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