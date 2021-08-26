Masterchef 2021 Hasan çıka çıka bakın kim çıktı kimdir nereli merak ediliyordu! Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin Emrah'ın... Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri. Geçen sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı hakkında 'benle yarışsaydı şampiyon olamazdı' sözleriyle iddiasını gösteren Hasan Biltekin hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak. Hasan Biltekin sıradan bir yarışmacıdan da öteymiş. Bakın nasıl...