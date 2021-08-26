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    • Magazin
    • 26.08.2021 11:53
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    • 26.08.2021 11:53
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    Masterchef 2021 Hasan çıka çıka bakın kim çıktı kimdir nereli merak ediliyordu! Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin Emrah'ın...

    Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Hasan Biltekin. Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin ve Nevşehir doğumludur. Serhat Doğramacı hakkında yaptığı 'eğer ben geçen sene yarışsaydım o şampiyon olamazdı' açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yapan Hasan Biltekin kimdir, evli mi, sevgilisi kim, aslen nereli, kaç yaşında gibi soruların yanıtları haliyle herkes tarafından günün en çok aranılan konularının başında geldi. İddialı açıklamalarıyla başta jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu olmak üzere izleyiciyi kendine çeken Hasan Biltekin dokunulmazlıkları da peşi sıra sıraladı. Masterchef Hasan hakkında araştırma yapanlar ise bu gerçeği görünce şaştı kaldı. Peki Masterchef Hasan Biltekin kim çıktı dersiniz? İşte tüm detaylar...

    Masterchef 2021 Hasan çıka çıka bakın kim çıktı

    Masterchef 2021 Hasan çıka çıka bakın kim çıktı kimdir nereli merak ediliyordu! Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin Emrah'ın... Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri. Geçen sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı hakkında 'benle yarışsaydı şampiyon olamazdı' sözleriyle iddiasını gösteren Hasan Biltekin hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak. Hasan Biltekin sıradan bir yarışmacıdan da öteymiş. Bakın nasıl...

    Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye'nin "yarışma" konseptinde en çok izlenen yarışması olarak dikkatleri üzerine çeken ve her geçen gün reytingleri katlanan yarışması Masterchef'te Hasan Biltekin rüzgarları esiyor. Yarışmaya iddialı bir başlangıç yapan Hasan Biltekin aynı zamanda 2 kişisel dokunulmazlık alarak da tüm dikkatleri üzerine topladı.

    MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

    Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir.

        184 cm boyunda ve 78 kilogram olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer alıyor ve Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapıyor.

        Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

        MasterChef'e 2 kez katılan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememiştir.

            Masterchef Hasan Biltekin izleyiciler tarafından sık sık ünlü şarkıcı Murat Boz'a benzetiliyor.

            Instagram'da yaklaşık 10,5 bin takipçisi olan Hasan, hem kendi fotoğraflarını, hem de hazırladığı yemeklerin videolarını takipçileriyle paylaşıyor.

            HASAN BİLTEKİN OYUNCU ÇIKTI

            Hasan Biltekin hakkında şaşırtan gerçek yine Instagram'da ortaya çıktı. Meğer Hasan Biltekin ekranlardan aşina olduğumuz bir isimmiş.

                atv ekranlarında 2016-2018 yılları arasında yayınlanan, başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın üstlendiği Aşk ve Mavi dizisinde figüranlık yapmış Hasan Biltekin. O anları da sosyal medya hesabında böyle paylaşmış.
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                Haberler Magazin Masterchef 2021 Hasan çıka çıka bakın kim çıktı kimdir nereli merak ediliyordu! Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin Emrah'ın...
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