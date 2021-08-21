Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.08.2021 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2021 22:41
    ABONE OL

    Masterchef 2021 Emre çıka çıka bakın kim çıktı Emre Büber'in çocuğu yüzünü gösterdi! Herkesi hüngür hüngür ağlatan Emre meğer...

    Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyo Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Aksanıyla herkesin sempatisini kazanan Emre Büber kan ter içerisinde kaldığı turdan sonra ana kadroya girmeyi başardı. 1 çocuk babası olan Emre Büber hakkında çocuğu, kimdir, evli mi, aslen nereli, kaç yaşında gibi soruların yanıtları haliyle herkes tarafından günün en çok aranılan konularının başında geldi. Özellikle ana kadroya seçildiği anlarda başta jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu olmak üzere izleyiciyi ağlatan Emre Büber sonunda merak edilen çocuğunun yüzünü de gösterdi. Peki Masterchef Emre Büber kim çıktı dersiniz? İşte tüm detaylar...

    Masterchef Emre çıka çıka bakın kim çıktı

    Masterchef 2021 Emre çıka çıka bakın kim çıktı Emre Büber'in çocuğu yüzünü gösterdi! Herkesi hüngür hüngür ağlatan Emre meğer... Masterchef'in ana kadrosu 1 kişi hariç belli oldu. 15. yarışmacı ise herkesin büyük bir beklenti içerisinde olduğu Emre Büber oldu. Tüm sempatikliğiyle yarışmanın başından bu yana herkesin kalbini kazanan Emre Büber, herkesi ağlattı. 1 çocuk babası Emre Büber'in kim olduğu merak edilirken ortaya çıkan detaylar pek şaşırtıcı...

    Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye'nin "yarışma" konseptinde en çok izlenen yarışması olarak dikkatleri üzerine çeken ve her geçen gün reytingleri katlanan yarışması Masterchef'te Emre Büber'in ana kadroya seçildiği gece herkesi ağlatan anlar yaşandı.

    Verdiği mücadeleyle takdiri hakeden ve 17 Ağustos'ta özellikle Danilo Şef'i etkileyerek, dudağını uçuklatan Emre Büber, 21 Ağustos gecesi 15. yarışmacı olma hakkını kazandı.

    Kan ter içerisinde kalan Emre Büber; anlık olarak sosyal medyada en çok yankılanan isim haline gelirken, "GÖZYAŞLARINA KURBAN ASLAN ABİM... ŞAMPİYON EMRE BÜBER ALLAH'IN İZNİYLE" gibi Tweetler, gündem oldu.

        Emre Büber, gece yaptığı açıklamayla birlikte şampiyonluk için çok mücadele ettiğini ve tüm şeflere teşekkür ettiğini, 15. yarışmacı olarak grubundan 1. çıktığını, yarışma bitiminde de şampiyon olmak istediğini söyledi. Bu esnada aklına ailesi geldiği düşünülen Büber gözyaşlarına boğuldu. Şefler ve izleyenlerin de gözleri doldu.

        Seçilmesinin ardından Emre Büber çok merak edilen oğluyla bir fotoğrafını da yayınladı.

        Çocuğuyla fotoğrafını paylaşan Emre Büber bu kareye 'Sonunda akldık önlüğü' notunu düştü. Öte yandan Emre Büber hakkında şaşırtan bir gerçek de ortaya çıktı.

        Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.

            MASTERCHEF EMRE BÜBER EVLİ Mİ?

            Henüz net olarak bilinmese de Emre Büber, evlenip ayrılmıştır.

            EMRE BÜBER KİMDİR?

            MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına Avusturya'dan katılan Büber, aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşındadır ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir.

            Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitti. Emre de Avusturya'da doğdu ancak 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı.

            Liseyi Açıköğretim Lisesi'nde bitirmiştir. 2015'te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı'ndan mezun olmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nde de eğitim almıştır.
            Türkiye'de de iş tecrübesi bulunan Büber normalde Avusturya'da yaşıyor.
            Yaklaşık 4 yıldır aşçılık mesleği içerisindedir.


                Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.
                Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir.
                Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.
                Ortaokuldan sonra Antalya'da çalışmaya başlamıştır.
                19 yaşında da Avusturya'ya geri dönmüştür.
                İki yıl süpermarkette çalışmış, sonrasında iş bulamadığı için aşçılığa başlamıştır.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İSKİ’den ’temel atamam töreni’ itirafı
                Haberler Magazin Masterchef 2021 Emre çıka çıka bakın kim çıktı Emre Büber'in çocuğu yüzünü gösterdi! Herkesi hüngür hüngür ağlatan Emre meğer...
                    SON DAKİKA