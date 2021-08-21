Masterchef 2021 Emre çıka çıka bakın kim çıktı Emre Büber'in çocuğu yüzünü gösterdi! Herkesi hüngür hüngür ağlatan Emre meğer... Masterchef'in ana kadrosu 1 kişi hariç belli oldu. 15. yarışmacı ise herkesin büyük bir beklenti içerisinde olduğu Emre Büber oldu. Tüm sempatikliğiyle yarışmanın başından bu yana herkesin kalbini kazanan Emre Büber, herkesi ağlattı. 1 çocuk babası Emre Büber'in kim olduğu merak edilirken ortaya çıkan detaylar pek şaşırtıcı...
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye'nin "yarışma" konseptinde en çok izlenen yarışması olarak dikkatleri üzerine çeken ve her geçen gün reytingleri katlanan yarışması Masterchef'te Emre Büber'in ana kadroya seçildiği gece herkesi ağlatan anlar yaşandı.
Verdiği mücadeleyle takdiri hakeden ve 17 Ağustos'ta özellikle Danilo Şef'i etkileyerek, dudağını uçuklatan Emre Büber, 21 Ağustos gecesi 15. yarışmacı olma hakkını kazandı.
Kan ter içerisinde kalan Emre Büber; anlık olarak sosyal medyada en çok yankılanan isim haline gelirken, "GÖZYAŞLARINA KURBAN ASLAN ABİM... ŞAMPİYON EMRE BÜBER ALLAH'IN İZNİYLE" gibi Tweetler, gündem oldu.