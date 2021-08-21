Masterchef 2021 Emre çıka çıka bakın kim çıktı Emre Büber'in çocuğu yüzünü gösterdi! Herkesi hüngür hüngür ağlatan Emre meğer...

Emre Büber, gece yaptığı açıklamayla birlikte şampiyonluk için çok mücadele ettiğini ve tüm şeflere teşekkür ettiğini, 15. yarışmacı olarak grubundan 1. çıktığını, yarışma bitiminde de şampiyon olmak istediğini söyledi. Bu esnada aklına ailesi geldiği düşünülen Büber gözyaşlarına boğuldu. Şefler ve izleyenlerin de gözleri doldu.

Seçilmesinin ardından Emre Büber çok merak edilen oğluyla bir fotoğrafını da yayınladı.