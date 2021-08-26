Arka Sokaklar'da gidenin yeri çabuk doluyor Merve Oflaz'ın yerine tescilli güzel geliyor! Yokluğunu kimse aramayacak

Çok iyi reytingler almaya devam eden dizi genç isimler için adeta bir okul oldu. Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz hikayeye veda eden isimler arasında yer aldı. Dört önemli oyuncunun ayrılmasının ardından ise diziye yeni oyuncular katılmaya başladı.