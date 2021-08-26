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    • Magazin
    • 26.08.2021 10:09
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    • 26.08.2021 10:09
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    Arka Sokaklar'da gidenin yeri çabuk doluyor Merve Oflaz'ın yerine tescilli güzel geliyor! Yokluğunu kimse aramayacak

    Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken bombaları patlatıyor. 15.sezonunun ardından büyük kan kaybı yaşamıştı dizi. Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay, Alp Korkmaz gibi isimlerin ayrılıklarının yanı sıra Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un da diziyi bıraktığı iddiaları çok konuşulmuştu. Ancak 15 sezondur olduğu gibi gidenin yeri çabuk doluyor Arka Sokaklar'da. Merve Oflaz'ın sürpriz ayrılığının ardından yeri hemen 'tescilli güzelle' dolduç Bakın Arka Sokaklar'a gelen o isim kim.

    Arka Sokaklar’da gidenin yeri çabuk doluyor

    Arka Sokaklar'da gidenin yeri çabuk doluyor Merve Oflaz'ın yerine tescilli güzel geliyor! Yokluğunu kimse aramayacak... Fenomen polisiye dizi Arka Sokaklar'ın ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın yönettiği dizi 16. sezonunda da cuma akşamları Kanal D'de seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 16. sezon öncesi Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay, Alp Korkmaz'ın ayrılıklarının şoku yaşanmışken, kadrodaki boşluklar bomba isimlerle dolacak.

    Kanal D ekranında izleyicilerle 15 sezon buluşan Arka Sokaklar dizisi, hem ayrılıklar ile sarsıldı hem de yeni isimler diziye katılıyor. Arka Sokaklar dizisinin 15. sezonunun ardından 4 oyuncunun yapımdan ayrıldığı ortaya çıktı.

    Çok iyi reytingler almaya devam eden dizi genç isimler için adeta bir okul oldu. Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz hikayeye veda eden isimler arasında yer aldı. Dört önemli oyuncunun ayrılmasının ardından ise diziye yeni oyuncular katılmaya başladı.

        Öncelikle 2019 yılında hikayeye vedan eden Furkan Göksel ile yeniden anlaşma yapıldı. Metin karakterini canlandıran oyuncu, ailesi ile birlikte hikayeye katılıyor.

        Diziye polis karakteri ile katılan ilk isim Oğuz Peçe olarak netleşmişti. Şimdi de bir kadın polisin geleceği ortaya çıktı.

        Merve Oflaz'ın ayrılığının ardından Arka Sokaklar'a katılacak kadın polis de merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni isim Deniz Çatalbaş.
            600 bin başvuru geldi
            Haberler Magazin Arka Sokaklar'da gidenin yeri çabuk doluyor Merve Oflaz'ın yerine tescilli güzel geliyor! Yokluğunu kimse aramayacak
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