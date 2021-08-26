Arka Sokaklar'da gidenin yeri çabuk doluyor Merve Oflaz'ın yerine tescilli güzel geliyor! Yokluğunu kimse aramayacak... Fenomen polisiye dizi Arka Sokaklar'ın ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın yönettiği dizi 16. sezonunda da cuma akşamları Kanal D'de seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 16. sezon öncesi Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay, Alp Korkmaz'ın ayrılıklarının şoku yaşanmışken, kadrodaki boşluklar bomba isimlerle dolacak.
Kanal D ekranında izleyicilerle 15 sezon buluşan Arka Sokaklar dizisi, hem ayrılıklar ile sarsıldı hem de yeni isimler diziye katılıyor. Arka Sokaklar dizisinin 15. sezonunun ardından 4 oyuncunun yapımdan ayrıldığı ortaya çıktı.
Çok iyi reytingler almaya devam eden dizi genç isimler için adeta bir okul oldu. Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz hikayeye veda eden isimler arasında yer aldı. Dört önemli oyuncunun ayrılmasının ardından ise diziye yeni oyuncular katılmaya başladı.